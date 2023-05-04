​​​​​​​أهالي كوباني يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد فرهاد مصطفى

توافد، اليوم، إلى خيمة عزاء الشهيد فرهاد مصطفى في حي الشهيد سرحد بمدينة كوباني أهالي مقاطعة كوباني لتقديم واجب العزاء لذويه.

واستشهد عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات، فرهاد مصطفى أثناء قيامه بواجبه الثوري في منطقة كوباني.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة كوباني مصطفى ايتو كلمة أكد فيها أنهم ماضون على خطا الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى تحقيق النصر.

وأشار إلى أن: "الأرض التي ترتوي من دماء الشهداء أرض طاهرة ومقدسة ولن تدنس من قبل المحتلين وسندافع عنها حتى الرمق لأخير".

وأضاف: "لتحقيق أحلام الشهداء علينا تصعيد النضال وتجديد العهد لهم، فهم استشهدوا من أجلنا من أجل أن نحيا بكرامة، ونحن سنحافظ على مكتسباتهم بصمودنا في وجه دولة الاحتلال التركي".

وانتهت المراسم على وقع الزغاريد وترديد "الشهداء خالدون أحياء في قلوبنا".

(ن ك/د)

ANHA