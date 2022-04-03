​​​​​​​أهالي كوباني ينظمون فعاليات مختلفة احتفاء بميلاد القائد أوجلان

أقيمت اليوم عدة فعاليات في مقاطعة كوباني بمناسبة حلول ميلاد القائد عبد الله أوجلان. حيث توجه منذ صباح اليوم العشرات من أهالي مقاطعة كوباني إلى نهر الفرات حيث تقع حديقة القائد عبد الله أوجلان، ليزينوا ضفافه بالورود وذلك ضمن الفعاليات التي نظمها مؤتمر ستار في إقليم الفرات بمناسبة قدوم ميلاد القائد أوجلان. حيث رمى المشاركون الورود في مياه نهر الفرات ليتزين الفرات بألوان الورود وذلك تعبيراً عن انبعاث حياة جديدة مع ميلاد القائد أوجلان.

وبعدها توجه المشاركون إلى قرية علبلور غربي مدينة كوباني والتي تضم المنزل الذي سكن فيه القائد أوجلان حين دخل كوباني لأول مرة، ليكملوا الفعالية عند المنزل، وهناك انضم إلى المشاركين عدد من أعضاء الأحزاب السياسية في إقليم الفرات، الذين وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء. وبعدها انطلقت فعاليات غنائية نظمتها حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، حيث قدم من خلالها عدد من الفنانين الأغاني الثورية التي تتغنى بميلاد القائد عبد الله أوجلان.

ومن جانبهم احتفل شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة كوباني بمناسبة ميلاد القائد عبد الله أوجلان, وذلك أمام مركز الحزب في مدينة كوباني.

وشارك في الاحتفال العشرات من الأهالي، وأعضاء من حزب الاتحاد الديمقراطي، وقبل البدء بالاحتفال وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء. ثم ألقت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات خوناف خليل كلمة باركت فيها يوم الرابع من نيسان على جميع الحضور، والشعب الكردي، وقوات الكريلا، والشهداء وجميع شعوب العالم.

وأشارت خوناف خليل إلى أن "ميلاد القائد هو ميلاد الإنسانية جمعاء لأن القائد ناضل من أجل تحقيق الحرية للشعب الكردي، ولكافة الشعوب المظلومة في الشرق الأوسط، وحتى الآن القائد يقاوم في سجنه بإمرالي وينيرنا بفكره رغم العزلة المفروضة عليه".

وانتهت فعالية شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة كوباني على وقع الهتافات المطالبة بالحرية الجسدية للقائد أوجلان.

(ن ك/ل)

ANHA