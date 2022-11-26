​​​​​​​أهالي كوباني يحيون سلسلة فعاليات بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيس حزب العمال الكردستاني

وأقيمت الاحتفالات في نواحي القناية، وشيران، وصرين والجلبية في مقاطعة كوباني.

وفي ناحية شيران شرقي مدينة كوباني، احتفل الأهالي وأعضاء المؤسسات المدنية بالذكرى الـ 44 لحزب العمال الكردستاني في مدرسة شيران.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك لمجلس ناحية طاشلوك محمد خضر بجي، الذي أشار إلى أن هناك العشرات من الثورات الكردية التي طُمست، لكن حزب العمال الكردستاني غيّر كل شيء بفكر وفلسفة القائد أوجلان من خلال بحثه في جذور تاريخ الكرد".

وأضاف "كان نضال حزب العمال الكردستاني تاريخياً، فقد جاء في وقت صعب، وظروف كانت فيه كل القوى تحارب الكرد، لكن من قاد ذاك النضال تمكن من كتابة تاريخ جديد للكرد ولكل الشعوب المضطهدة".

وفي ختام كلمته قال بجي "شعب المنطقة بالتكاتف وتصعيد النضال؛ لأن هناك من يحاول طمس هويته من جديد".

وتخلل الحفل إشعال النيران، احتفاء بهذا اليوم العظيم، لتنتهي الفعالية بعقد الدبكات الشعبية من قبل الأهالي على وقع الأغاني الثورية الكردية.

(ن ك/ ل م)

ANHA