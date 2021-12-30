​​​​​​​أهالي كوباني يدينون الهجوم التركي الأخير ويحذرون الخونة من نهاية كارثية

وجاء حديث أهالي مدينة كوباني لوكالتنا بعد الهجوم الأخير الذي تعرض له منزل شرق المدينة يوم السبت، واستشهد على إثره 5 أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وإصابة 4 آخرين، حيث أكدوا عزمهم على المضي على خطا الشهداء.

'كما أفشلنا مخططاته من قبل سنفشلها الآن أيضاً'

وقال الشاب علي أحمد في حديث لوكالتنا بأن "دولة الاحتلال التركي تعلم بأن الشبيبة هم العمود الفقري لهذا المجتمع لذا تتخذهم الهدف الأول لها وبذلك تحاول تفكيك مجتمعنا، واستخدمت ضدنا كافة أنواع الحروب النفسية وأدخلت كميات هائلة من المخدرات، ولكننا أفشلنا كافة مخططاتها، ولم يبقَ أمامها سوى أن تستهدفنا بالطيران المسيّر، ولكننا نعاهد مجتمعنا بِأننا لن نسمح لها بفعل ما تريد وسنقف بوجهها".

وتابع: "هذه ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الطيران المسيّر لدولة الاحتلال التركي المدنيين، وبذلك تحاول تفكيك مجتمعنا وزرع الرعب بين مكوناته، ولا تميز بين صغير وكبير، وتستهدف الشخصيات الوطنية التي تسعى لإنجاح المشروع الديمقراطي في مناطق الإدارة الذاتية".

'ما يكسر ظهرنا هو الخيانة التي نتعرض لها من بعض الكرد'

أما المواطن فتحي علي فقال: "إذا تكاتفنا لن تستطيع أي قوة في العالم هزيمتنا، ولا نستغرب ما تفعله دولة الاحتلال التركي بنا فهي عدوة لنا، ولكن ما يكسر ظهرنا هو الخيانة التي نتعرض لها من بعض الكرد، الذين يبيعون ضميرهم مقابل المال، وينفذون مخططات دولة الاحتلال التركي التي تستهدف بين الفترة والأخرى بطيرانها المسيّر منازل المدنيين في عموم شمال وشرق سوريا".

وأشار بأن: "هناك البعض أصبح بشكل علني ينفذ مخططات دولة الاحتلال التركي مع أنه يدّعي بأن هدفه هو إحياء القضية الكردية (في إشارة منه إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني)، نحن نسألهم: ماذا قدمتم للكرد منذ تأسيسكم لليوم، وأناشدهم بأن يعدلوا عن قرارهم هذا لأن نهاية الخونة كارثية ولن يقبلهم أحد".

'هذه الأرض أرضنا ونحن ماضون على خطا القائد عبد لله أوجلان'

وأكدت الأم بياز شيخو، وهي من كوباني، بأن "هدف دولة الاحتلال التركي هو إبادتنا من جذورنا، ولكننا نقول لها بأننا ماضون على خطا القائد عبد لله أوجلان وكبرنا على فكره الحر، وهذه الأرض أرضنا مهما فعلت دولة الاحتلال لن نتركها فهي رويت بدماء أبنائنا الشهداء، ونقول لها لن تستطيعي إبادتنا لأننا أصحاب حق".

(ن ك/ج)

ANHA