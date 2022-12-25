​​​​​​​أهالي كوباني ومنبج يستذكرون الشهداء ويؤكدون على مواصلة المقاومة حتى النصر

وبدأت مراسم الاستذكار بمظاهرة للشبيبة من المنزل الذي تم استهدافه العام الماضي في الـ ٢٥ من شهر كانون الأول واستشهد على إثره أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية، نوجيان أوجلان، وفيان كوباني، وروجين أحمد عيسى، ومرهف خليل إبراهيم، ووليد محمد منلا حسين، ومسعود إبراهيم.

وبدأت المظاهرة التي حملت شعار "بذكراكم نعد بالانتقام" بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة الناطقة باسم اتحاد المرأة الشابة في إقليم الفرات، هبون محمد التي دعت إلى الانتقام للشهداء، وأكدت "مهما فعلت دولة الاحتلال فلن تستطيع النيل من عزيمة وإرادة الشبيبة، وأنهم سيناضلون حتى يدحروا المحتل التركي".

وبعدها انطلقت المظاهرة صوب مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني، لتنضم لمراسم استذكار الشهداء التي نظمها مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلتها كلمة للرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي قالت فيها: "اليوم نستذكر أبطال ملاحم البطولة ونودع عاماً كان مؤلماً، ودعنا فيه مقاومين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحفاظ على أمننا".

وأضافت: "مرة أخرى يتعرض الكرد للإبادة في باريس، وهذا يثبت لنا مدى المؤامرة التي تحاك ضدنا، ولكن بمقاومة هذا الشعب سننتصر، فنحن على أهبة الاستعداد للانتقام لشهدائنا، ولن نعول على أحد".

وانتهت مراسم استذكار شهداء شهر كانون الأول بإيقاد الشموع على أضرحتهم في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

منبج

في السياق، نظّم اتحاد المرأة الشابة في منبج، اليوم الأحد، مسيرة مشاعل استذكاراً للشهداء والشهيدتين فيان ونوجيان اللتين استشهدتا خلال استهداف طائرة مُسيّرة تابعة للاحتلال التركي في مدينة كوباني.

وشاركت في المسيرة عضوات اتحاد المرأة الشابة وأعضاء حركة الشبيبة الثورية في منبج وريفها، بالإضافة إلى أعضاء المجلسين الغربي والشرقي، رافعين صور الشهداء وصور الشهيدتين فيان ونوجيان، وصور شهداء مجزرة باريس الثانية، مرددين شعارات تحيي مقاومة المرأة الحرة، وتدين استهداف الاحتلال التركي لمناطق شمال وشرق سوريا "لا للاحتلال التركي"، "عاشت مقاومة المرأة الحرة".

وانطلقت المسيرة من تقاطع شارع البريد وصولاً إلى مزار الشهداء جنوب المدينة، ولدى الوصول وقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء والشهيدات، ثم قرأت عضوة اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها، شيرين الأحمد كلمة قالت فيها: "نقف اليوم، في حديقة الشهداء في منبج، رمز التضحية والفداء والنضال، لاستذكار الشهيدات فيان ونوجيان وكافة شهداء الحرية الذين طالتهم يد الغدر والخيانة".

وأضافت إن "المؤامرة على المنطقة بدأت منذ 24 عاماً، حين تآمرت كل الدول الرأسمالية ضد القائد عبد الله أوجلان، والتي كان الهدف منها إنهاء مشروع الأمة الديمقراطية"، معاهدة على السير على خطا الشهداء حتى تحقيق حرية القائد الجسدية وتحقيق النصر.

واختتمت مسيرة المشاعل بترديد المشاركين شعارات تطالب برفع العزلة عن القائد أوجلان، وتحيي مقاومة الشعوب الحرة وتخلد الشهداء، وإشعال الشموع على أضرحة الشهداء.

(كروب/ف)

ANHA