​​​​​​​أهالي كوباني خلال مظاهرة: المرأة المستهدف الأول في الحرب الدائرة بسوريا

ونظم مؤتمر ستار بناحية صرين مظاهرة شارك فيها المئات من أهالي وأعضاء الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحمل المتظاهرون يافطة كتب عليها "قاتلوا المرأة لا يبقوا دون حساب".

وانطلقت المظاهرة من مدخل ناحية صرين مروراً بمركز الناحية مرددين الشعارات التي تطالب بحرية المرأة وصولاً إلى بلدية الشعب في صرين، ولدى وصول المتظاهرين وقفوا دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء.

ثم تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في ناحية صرين، نهى حسان، وقالت: "ندين ونستنكر هذه الجرائم البشعة ضد النساء باسم غسيل العار"، وأضافت: "حتى الوحوش تخجل من هذه الأعمال الوحشية، ففي أسبوع واحد تقتل فتاتان قاصرتان لا تبلغان من العمر سبعة عشر عاماً" مبينة أن "هذه الأعمال خارجة عن الدين".

واختتمت حديثها بالقول: "أصبحت المرأة المستهدف الأول في الحرب التي تتعرض لها سوريا".

وبدورها ألقت رئيسة هيئة المرأة في إقليم الفرات فرياز بركل، كلمة قالت فيها: "تعلمون والعالم بأسره يعلم مدى إنجازات التي حققتها المرأة في ظل ثورة ١٩ من تموز، ثورة المرأة، ونبارك هذا التاريخ على جميع النساء".

وأشارت فرياز بركل إلى أن العدو يستهدف المرأة بشكل مباشر للنيل من إرادتها وعزيمتها والتقليل من إصرارها في الصمود والتحقيق التغيير الايجابي داخل المجتمع.

وأكدت فرياز بركل أنه لتحقيق هذا التغيير يتوجب التكاتف والتماسك والاتحاد من أجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي المتماسك وللوصول إلى سوريا تعددية لا مركزية.

(ج ع/ س ر)

ANHA