​​​​​​​أهالي كوباني بعد الهجوم الأخير: علينا التكاتف والوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي

تهاجم دولة الاحتلال التركي مناطق شمال وشرق سوريا بكافة الطرق والأساليب، بين الفترة والأخرى، وكان آخرها استهداف طائرة استطلاع لسيارتين مدنيتين في قرية قومجي (٢٥ كيلو متراً) جنوب مدينة كوباني.

الهجمات التركية على المنطقة والتي تستهدف المدنيين تلقى ردود فعل غاضبة في الشارع الكردي، وأدان المواطن محمود حسن عثمان من أهالي مدينة كوباني "دولة الاحتلال التركي تشن بين الفترة والأخرى هجمات وحشية على مناطقنا".

وأكد عثمان أن "الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي تستهدف المدنيين بهدف تخويفهم وإبعادهم عن أرضهم، وهي أعمال لاإنسانية".

واختتم حديثه بالقول "العالم بأكمله أصبح يعلم أن دولة الاحتلال التركي دولة إرهابية ولو أتيحت لها الفرصة لمارست الأعمال التي كان يمارسها داعش على الشعب الكردي".

وفي السياق ذاته، قال المواطن علي محمد حسن من أهالي كوباني إن "الاحتلال التركي يهاجم مناطقنا في كل فترة ويستهدف المدنيين ".

وشدد علي حسن على ضرورة اتحاد وتكاتف الشعب، من أجل الوقوف في وجه دولة الاحتلال التركي.

وبدوره، قال المواطن محمد بكري من أهالي كوباني إن "الاحتلال التركي عدونا منذ قديم الزمان ولا يمكن أن يكون صديقاً لنا".

وأضاف محمد بكري "القصف التركي الأخير على مدينة كوباني هو أحد الأعمال الإرهابية لدولة الاحتلال التركي، التي تمارس مثل هذه الأعمال؛ لأنها عدوة لنا، والعدو لا يرحم، وكلما أتيحت له الفرصة لن يقصر".

وفي ختام حديثه قال بكري "يجب على شعبنا أن يتكاتف لأن قضيتنا واحدة وهدفنا واحد، وإن لم نتكاتف لن نحصل على أي شيء من حقوقنا المشروعة".

(ج)

ANHA