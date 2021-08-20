​​​​​​​أهالي كركي لكي: الهجمات التركية هي نتاج المؤامرات على شعوب المنطقة

خرج اليوم المئات من أهالي ناحية كركي لكي في مسيرة للتنديد بالهجمات التركية على شنكال و تل تمر و زركان، وانطلقت المسيرة من ساحة الشهيد خبات وجابت الشارع العام مرددين الشعارات التي تحيي مقاومة شنكال ومقاومة شعوب المنطقة في وجه الاحتلال التركي.

وتوقفت المسيرة أمام خيمة عزاء الشهيد عكيد كركي لكي الذي استشهد أمس في قصف طيران الاحتلال التركي لناحية تل تمر.

وهناك القى عضو الشبيبة الثورية محمد شيخ كلمة اشار من خلالها الى أنهم كشبيبة يؤكدون دعمهم ومساندتهم لمقاومة قسد وشعوب المناطقة بوجه هجمات الاحتلال التركي معاهداً بالانضمام للمقاومة حتى تحقيق النصر.

بدوره نوهت الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية مصطفى مام خير إلى أن الهجمات على شنكال وشمال شرق سوريا لم تحدث من فراغ بل كانت بالاتفاق مع الحكومة العراقية وبضوء أخضر من روسيا اللتان تتآمران مع الدولة التركية ضد الشعوب المتواجدة على أرضها".

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ANHA