​​​​​​​أهالي كركي لكي يستنكرون هجمات جيش الاحتلال التّركيّ

وانطلقت المظاهرة من ساحة الشهيد خبات، وجابت السوق الرّئيسي للناحية، حمل المتظاهرون خلالها لافتات كُتب عليها "لا للصمت الدولي تجاه ما ترتكبه الفاشية التركية من إبادة بحقّ الشعب الكردي، الفاشية التركية هي تهديد على الأمن العالمي فلنقف معاً ضدّ هذا الإرهاب".

وبعدها وقف المشاركون دقيقة صمت على أرواح الشهداء وسط النّاحية، تلاها إلقاء عضوة مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي شادية عمر، كلمة قالت فيها: "إنّ حفتانين تمثّل كافّة أجزاء كردستان، لذا علينا في كل مكان أن نقف ونساند حفتانين وكافّة مناطق حقّ الدفاع المشروع، ونستنكر قصف وهجمات تركيا على مناطقنا في شمال وشرق سوريا".

وأضافت شادية: "سنكون درع مقاومة أمام كافّة هجمات تركيا لنحمي مكتسبات الشّعب في شمال وشرق سوريا".

ومن ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات الّتي تحيّي المقاومة في وجه الاحتلال، وتندّد بهجماته.

(ك-ع/إ)