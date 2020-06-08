​​​​​​​أهالي كركي لكي ينددون بممارسات الاحتلال التركي واعتقال البرلمانيين

تجمع العشرات من أهالي ناحية كركي لكي بدعوة من مؤتمر ستار، في ساحة الشهيد خبات ديرك في كركي لكي، للمشاركة في تظاهرة منددة بالاحتلال التركي.

انطلقت التظاهرة من ساحة الشهيد خبات مروراً في سوق كركي لكي المركزي، وسط ترديد الشعارات التي تندد بجرائم الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا واعتقالاتها التعسفية بحق البرلمانيين الكرد في شمال كردستان.

ورفع المتظاهرون صور المناضلة ليلى كوفن ورفاقها المعتقلين من قبل حزب العدالة والتنمية ولافتات كُتب عليها" لا لقمع الحريات"،" بإرادة المرأة الحرة سنحطم الاحتلال".

وعاد المتظاهرون إلى ساحة الشهيد خبات لتتحول التظاهرة إلى تجمع جماهيري، وبعد الوقوف دقيقة صمت قرأت عضوة منسقية مؤتمر ستار ريحان تمو بياناً جاء فيه: "نناشد الأحرار في العالم بالوقوف في وجه ممارسات الفاشية التركية ومرتزقتها من قتل واعتقال النساء واختطافهن".

وتابع البيان" إن اعتقال المناضلة ليلى كوفن دليل على خوف الاحتلال التركي وحزب العدالة والتنمية من مقاومة المرأة الحرة، لذا نناشد جميع النساء والأحرار في العالم للتضامن مع المعتقلات في سجون الفاشية التركية ومرتزقتها".

وانتهت التظاهرة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشعب الكردي.

(ع ع/ك)

ANHA