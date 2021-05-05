​​​​​​​أهالي كركي لكي ينددون بالعزلة ويؤكدون وقوفهم إلى جانب مقاومة الكريلا

وشارك المئات من أهالي ناحية كركي لكي والقرى التابعة لها وأعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في مظاهرة جماهيرية، تحت شعار" حرية القائد آبو هي حريتنا ومقاومة الكريلا هي كرامتنا".

وبدأت المظاهرة من ساحة الشهيد خبات ديرك في المدخل الشرقي لناحية كركي، وجابت الشارع الرئيس لتتوقف وسط الناحية وسط ترديد الشعارات المنددة بالعزلة، وشعارات تحيي مقاومة الكريلا.

وهناك أدلت الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية كركي لكي، نوروج أحمد ببيان باسم المتظاهرين، جاء فيه: "اعتقال القائد آبو والعزلة المفروضة عليه ليست صدفة، والحرب على حركة الحرية بالتزامن مع الذكرى السنوية للمجازر الأرمنية وصمت المجتمع الدولي وغض النظر عنها، تهدف إلى إبعادنا عن الحقيقة وتلبية المخططات العالمية".

وأضاف البيان: "حزب العمال الكردستاني ليس قوة عسكرية فقط، إنما حركة اجتماعية فلسفية سياسية لا يمكن إنهاؤها، لذلك سننتصر على الحملة الهمجية الواسعة التي تشنها الدولة التركية على جبال زاغروس منذ الـ ٢٣ من شهر نيسان، وسنجعل من زاب ومتينا وآفا شين مقبرة لهم".

واختتم البيان بالقول: "حريتنا هي بوجود القائد معنا، فالذي أنار لنا درب الحرية وأوصلنا إلى أبوابها لا يمكن أن نرضى بأن يعيش معزولًا".

لتنتهي المظاهرة بالشعارات التي تحيي مقاومة صقور زاغروس الثورية.

(ك-ع/س ر)

ANHA