​​​​​​​أهالي كركي لكي وتل كوجر يشيعون جثمان الشهيد أحمد حسن الحاصود إلى مثواه الأخير

وتجمع المئات من أهالي ناحية كركي لكي في ساحة الحرية لاستقبال جثمان الشهيد أحمد حسن الحاصودـ الذي استشهد في حملة مطرقة الشعوب بتاريخ2022-1-23 في مدينة الحسكة.

وبعد استقبال جثمان الشهيد أحمد القادم من مشفى ديرك الوطني، توجه موكب الأهالي من ناحية كركي لكي إلى ناحية تل كوجر لتشيع جثمان الشهيد إلى مثواه الأخير في مزار الشهيد عقاب الأسود.

وبعد وصول الموكب إلى المزار، بدأت المراسم بعرض عسكري قدمته قوات الدفاع الذاتي بالتزامن مع دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، محي الدين خيركي، كلمة قال فيها: "إننا اليوم نشيّع رفيقاً آخراً من رفاق دربنا الذين كافحوا وناضلوا حتى الرمق الأخير في وجه أخطر قوة إرهابية في العالم، نعيش اليوم بأمان بفضل التضحيات التي قدموها".

وبدوره، عاهد ابن عم الشهيد، أحمد حسن، باسم عائلة الشهيد بتصعيد النضال والسير على خطا الشهداء لتحقيق النصر.

بعدها قرئت وثيقة الشهيد أحمد حسن الحاصود وسلمت إلى ذويه، لتختتم المراسم بحمل رفاق الشهيد جثمانه ليوارى الثرى في مزار الشهيد عقاب الأسود وسط زغاريد الأمهات والهتافات التي تحيي الشهادة والشهداء.

(ك ع/آ)

ANHA