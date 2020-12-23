​​​​​​​أهالي جل آغا يتظاهرون دعمًا لمقاومة عين عيسى

وانطلقت التظاهرة من أمام دوار الشهيد معصوم وسط مركز ناحية جل آغا في مقاطعة قامشلو وسارت على الشارع العام.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لندحر الاحتلال ولنحمي قيم ثورتنا"، "الموت والعار للفاشية التركية".

وردد المتظاهرون شعارات تحيي مقاومة أهالي عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية وتندد بهجمات الاحتلال التركي.

وتحولت التظاهرة إلى تجمع أمام كراج مركز الناحية، وهناك ألقت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية جل آغا، فريال قسوم، بيانًا باسم أهالي الناحية.

واستنكرت فريال قسوم هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على المدنيين في ناحية عين عيسى، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل ووقف هجمات الاحتلال التركي على الناحية.

وأكدت خلال البيان تضامنهم ودعمهم لمقاومة أهالي ناحية عين عيسى وقوات سوريا الديمقراطية الذين يتصدون لهجمات المرتزقة.

(ك إ/م ح)

ANHA