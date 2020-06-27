​​​​​​​أهالي جل آغا يستذكرون المناضلة زيلان

وشارك في مراسم الاستذكار العشرات من أهالي ناحية جل آغا، وذلك في مركز الثقافة والفن في الناحية.

بدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في مؤتمر ستار أماني شيخ حسن محاضرة حول قيام المناضلة زيلان بالعملية الفدائية ضد جيش الاحتلال التركي، ونوهت أنها أثبتت إرادة المرأة الحرة ضد القوات المحتلة.

بعدها قرأت الإدارية في المؤتمر أماني شيخ حسن رسالة المناضلة زيلان ( زينب كناجي) التي وجهتها إلى قائد الشعب الكردي عبدالله أوجلان قبل تنفيذها للعملية الفدائية.

وانتهت مراسم الاستذكار بعرض سنفزيون حول حياة المناضلة زيلان.

(ك ع/س و)

ANHA