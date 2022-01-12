​​​​​​​أهالي جل آغا و كركي لكي يحتفلون بذكرى تأسيس مؤتمر ستار

ونظم مؤتمر ستار في ناحيتي كركي لكي وجل آغا في مقاطعة قامشلو احتفاليتين منفصلتين بمناسبة ذكرى تأسيس مؤتمر ستار.

احتفالية كركي لكي شاركت فيها عضوات مؤتمر ستار وممثلات عن مؤسسات المجتمع المدني.

وخلال الاحتفالية ألقت أيهان مراد الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في كركي لكي كلمة باركت في بدايتها ذكرى تأسيس مؤتمر ستار على كافة النساء في العالم.

أيهان قالت إن نضال المرأة في شمال وشرق سوريا بات رمزاً لحرية المرأة في عموم العالم، وعملت النساء على تحقيق مكتسبات كبيرة وقدن دفة النضال والمقاومة خلال الثورة.

أشارت أيهان إلى الجرائم التي تستهدف النساء وخاصة من قبل الاحتلال التركي وأكدت أن ذلك يجري للنيل من عزيمة وإصرار المرأة.

فيما حيت بدورها الإدارية في مجلس المرأة في مجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا نضال كافة النساء الثوريات وخصت بالذكر مقاتلات وحدات حماية المرأة ووحدات المرأة الحرة ستار.

ناريشان بركات أشارت إلى أن تأسيس مؤتمر ستار يعتبر أحد انتصارات المرأة التي تحققت.

انتهت بعدها الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الثورية.

جل آغا

وفي ناحية جل آغا تحدثت خلال الاحتفالية التي أقيمت للاحتفال بتأسيس مؤتمر ستار ، الإدارية في مؤتمر ستار ريحان الدبو.

ريحان تحدثت عن أهداف مؤتمر ستار لحماية حقوق النساء وتدريبهن ونشر مفهوم حرية المرأة بين المجتمع.

وقالت إن النساء في شمال وشرق سوريا خطون خطوات عظيمة في سبيل حرية المرأة وحققن منجزات كبيرة في هذا الإطار.

بعدها تم قطع قالب من الكاتو بمناسبة الاحتفال بذكرى التأسيس. عقدت بعدها حلقات الدبكة من قبل المشاركات في الاحتفالية.

(ل)

ANHA