​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يؤدون واجب العزاء لذوي 6 شهداء

وشارك العشرات من أهالي إقليم الفرات في أداء واجب العزاء لذوي الشهداء كيلو شيخ، حذيفة حسو، عبد الرحمن حاجي، إسماعيل خلي، عبد الرحمن نعسان، ومقاتل مجلس منبج العسكري أبو عبود (عيسى جاسم)، الذين استشهدوا جراء هجمات جيش الاحتلال التركي.

ونصبت خيم العزاء في ناحية صرين وقريتي زور آفا وتقلي.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضو المجلس العالم لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح نوح، قال فيها: "الشيء الوحيد الذي يمكن أن نفعله هو تحقيق أماني الشهداء، ومتابعة مسيرتهم ومواصلة النضال والمقاومة ضد العدو".

الإدارية في قوات حماية المجتمع منال حيدر ألقت كلمة أيضاً قالت فيها: "الدولة التركية المحتلة تسعى إلى إبادتنا من خلال الهجمات التي تشنها على مناطقنا، لكننا سنواصل المقاومة ونصعد النضال".

نائب المجلس التشريعي في إقليم الفرات حسين شيخ توجه بالعزاء لذوي الشهداء واستنكر هجمات دولة الاحتلال التركية. وقال إن هذه الهجمات لن تنال من إرادة شعوب المنطقة. كما عاهد على مواصلة النضال على نهج الشهداء.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد الشهداء.

ANHA