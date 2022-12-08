​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يشيّعون جثمان شهيدين لمثواهما الأخير في ناحية صرين

وشارك في مراسم تشييع الشهيدين محمد شيخو، وحسين حذيفة اللذين استشهدا أول أمس الثلاثاء، أثناء تأدية واجبهما العسكري ضمن صفوف قوات سوريا الديمقراطية في ناحية صرين، المئات من أهالي إقليم الفرات وشخصيات من الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية والعسكرية في الإدارة الذاتية ضمن الإقليم.

وبدأت مراسم التشييع بالوقوف دقيقة صمت"؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ألقت بعدها نائبة رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل في إقليم الفرات ندى الجادر، كلمة، أشادت فيها بدور أبناء المنطقة في الوقوف بوجه دولة الاحتلال التركي وإفشال هجماتها.

وأكدت ندى أن "شعب المنطقة لا يرهب من أي تهديد، همه الوحيد هو حماية المنطقة من الاحتلال والحفاظ على مكتسبات الشهداء"، مضيفة "دولة الاحتلال التركي تسعى لإعادة أمجادها العثمانية المبنية على دماء أبناء المنطقة وأرواحهم.

من جانبه، قال الإداري في مجلس ناحية صرين عزيز أحمد، إن "هدف دولة الاحتلال اليوم هو تهجير السكان الأصليين من موطنهم، مستغلة الصمت الدولي وتساهل أغلب الدول في حربها على شمال وشرق سوريا".

ودعا أحمد شعب المنطقة إلى التكاتف في وجه مخططات دولة الاحتلال التركي وتصعيد النضال، وقال "بالنضال وحده يمكننا أن ننتصر في هذه الحرب الطاحنة التي لا ترحم الضعفاء".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهيدين وتسليمهما لذويهما، ليوارى جثماناهما الثرى في مزار الشهداء بناحية صرين وسط الشعارات "بالروح بالدم نفديك يا شهيد".

(ن ك/د)

ANHA