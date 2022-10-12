​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يشيّعون جثمان الشهيد إريش حمدوش إلى مثواه الأخير

شارك أهالي إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات المدنية، وشخصيات من الأحزاب السياسية في الإقليم في مراسم تشييع جثمان الشهيد حمد بشار، الاسم الحركي، إريش حمدوش، المقاتل في صفوف قوات الكوماندوس الذي استشهد في 9 تشرين الأول الجاري في ناحية عين عيسى جراء استهدافه من قبل طيران دولة الاحتلال التركي المسيّر أثناء تأدية لواجبه العسكري في صفوف قوات سوريا الديمقراطية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس ناحية القناية، سعاد علدمر كلمة أكدت فيها أن "نضالنا مستمر، والخونة طريقهم قصير، ومهما فعلوا لن ينالوا من مقاومتنا وعزيمتنا"، مشددة "كل من يحاول الوقوف في طريقنا سيكون مصيره كمصير مرتزقة داعش".

وأضافت: "دولة الاحتلال التركي هُزمت في جبال كردستان بفضل أبنائنا الشهداء؛ لهذا النصر هو دربنا المنتظر"، داعية "شعب المنطقة إلى المضي على درب القائد أوجلان، لأن قضيته قضية محقة، ويطالب بحقه ولا يعتدي على أحد".

بدوره، قال عضو الهيئة التنفيذية لحزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد خوجه: إن "المؤامرة التي تحاك ضدنا كبيرة، خلفها دول كبرى تسعى إلى تحقيق مصالحها ورسم خارطة جديدة للمنطقة، وضم بعض المناطق لها مثل دولة الاحتلال التركي وإيران.

وأكد "نحن أصحاب مشروع ديمقراطي، مشروع سيفشل كل المخططات والأطماع الخارجية، يكفيننا ما مررنا به من ألم جراء الإبادات التي تعرضنا لها".

وأضاف: "اليوم شهداؤنا يقولون للمعتدين كفى، ويؤسسون لنا وطناً آمناً، تعيش فيه كافة المكونات بحرية".

دعا أحمد خوجه شعب المنطقة لإخراج الخونة من بينهم وعدم السماح لهم بالمساس بأمن واستقرار المنطقة، وكذلك من هنالك من يحاول بشتى السبل القضاء على مشروعنا الديمقراطي.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذوي الشهيد من قبل مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، ليوارى جثمانه الثرى في مزار الشهيدة دجلة جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA