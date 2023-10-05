​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يشيّعون جثمان الشهيد باكوك كوباني

شارك أهالي إقليم الفرات وأعضاء المؤسسات والهيئات ومجالس عوائل الشهداء، في مراسم تشييع جثمان الشهيد باكوك كوباني، الذي استشهد أثناء تأدية واجبه الثوري.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثمّ ألقت الرئيسة المشتركة لحركة المجتمع الديمقراطي في إقليم الفرات، هدلة حسن، كلمةً، قالت فيها: "نستذكر جميع شهداء الحرية وننحي إجلالاً لهم، لم يكن الشهيد بانكين شخصية عادية؛ فهو من الساعين إلى الحرية ولم يرضخ أمام الظلم والقمع يوماً، بل ناضل حتى الرمق الأخير".

كما ألقى القيادي في مجلس كوباني العسكري، محمد أوسو كلمةً، قال فيها: "لقد ناضل الشهيد بانكين حتى النهاية، ونحن نؤكّد على الوفاء للشهداء ونعاهد على تصعيد النضال والانتقام لشهدائنا والحفاظ على منجزات الثورة".

وأكّد أوسو أن "العدو لن يستطيع يوماً كسر إرادتهم وسنسير على خطا الشهداء حتى النهاية".

وألقى رضوان عبدو، كلمةً باسم عائلة الشهيد باكوك، قال فيها: "طالما نحن على أرض وطننا، لن يحقّق العدو مآربه وسننتصر".

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة، وسُلّمت لذوي الشهيد، ليوارى جثمان الشهيد باكوك كوباني، الثرى وسط الزغاريد وترديد "الشهداء خالدون".

(ر)

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