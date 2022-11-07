​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد كندال

توجه اليوم الإثنين، وفد ضم العشرات من العاملين في مؤسسات ولجان الإدارة الذاتية في إقليم الفرات إلى قرية أدقي في الريف الشرقي لمقاطعة كوباني لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد كندال بوطان الذي استشهد في 29 حزيران 2022 في منطقة آفاشين بمناطق الدفاع المشروع، أثناء تصديه لهجمات الاحتلال التركي.

داخل خيمة العزاء ألقى الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء بإقليم الفرات عادل حاج كرعو، كلمة عزا من خلالها ذوي الشهيد الذي قدم روحه في سبيل حرية شعبه، بوجه آلة الحرب والتدمير التركية التي تستهدف الشعوب المقاومة.

وقال: " في إطار الدفاع المشروع، شبابنا يقومون بواجبهم المقدس ويقاومون سياسة الإبادة والصهر الممنهجة من قبل الدولة التركية المحتلة في مناطق الدفاع المشروع ومختلف أجزاء كردستان".

مبيناً أنه بعد الفشل الذريع الذي مني به والخسائر المتكررة التي طالت جيشه في مناطق الدفاع المشروع بباشور كردستان بدأ المحتل التركي بالانتقام من مقاتلي الحرية عبر استخدام الأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً.

وانتقد كرعو الصمت الدولي إزاء الجرائم التركية بحق الشعوب واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً، معاهداً بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر ودحر تركيا في المناطق المحتلة، ونيل الحرية.

لتصدح بعدها حناجر المعزين بالشعارات التي تمجد الشهداء ومقاومة الكريلا "الشهداء خالدون"، و "تحيا مقاومة الكريلا".

(د)

ANHA