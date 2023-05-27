​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يقدّمون واجب العزاء لذوي الشهيد جانشير

توجّه اليوم، المئات من أهالي إقليم الفرات من كوباني وصرين وعين عيسى، إلى خيمة عزاء الشهيد باسل أحمد (جانشير آدار)، في قرية خراب عشك التابعة لناحية الجلبية في ريف كوباني الجنوبي، الذي استشهد في آفاشين بمناطق الدفاع مديا في 5 أيار 2023؛ لتقديم واجب العزاء.

وبدأت مراسم تقديم واجب العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، صالح نوح كلمة، عزى فيها ذوي الشهيد جانشير وأشاد بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية والتصدي لدولة الاحتلال التركي"، مؤكداً أن: "الشعوب ستواصل النضال والمقاومة حتى لو قدمت آلاف الشهداء لردع الظلم وتحرير الأرض من الغاصبين والمحتلين".

وأكد الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في مقاطعة كري سبي، صبري نبو، أن شبابنا يقومون بواجبهم المقدس في إطار الدفاع المشروع ضد سياسة الإبادة والصهر الممنهجة من قبل دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع مديا وأجزاء كردستان.

وعاهد بالسير على درب الشهداء حتى تحقيق النصر ودحر الاحتلال التركي من الأراضي المحتلة.

وانتهت المراسم بقراءة وثيقة الشهادة وتسليمها إلى ذويه وسط ترديد الحضور "الشهداء أحياء لا يموتون".

(د)

ANHA