​​​​​​​أهالي إقليم الفرات يخرجون في مظاهرة للتنديد بمجزرة باريس الثانية

شارك في المظاهرة التي انطلقت اليوم السبت من ساحة المرأة الحرة في كوباني إلى دوار السلام، العشرات من أهالي إقليم الفرات.

حاملين صور شهداء مجزرة باريس، وسط ترديد الشعارات المنددة بالمجزرة التي حصلت بحق المواطنين الكرد في باريس، "الموت للفاشية"، "المقاومة هي الحياة"، "المرأة، الحياة، الحرية".

وبعد وصول المتظاهرين إلى دوار السلام، وقفوا دقيقة صمت؛ استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى الرئيس المشترك لهيئة الثقافة في إقليم الفرات زياد علي، كلمة قال فيها "بعد فشل دولة الاحتلال التركي في مناطق الدفاع المشروع وتلقيها الهزائم المتكررة على يد قوات الكريلا، تنفذ اليوم مخططاً جديداً، فتهاجم المراكز الثقافية وتغتال الشخصيات الوطنية".

وأضاف: "ما حصل أمس في باريس؛ محاولة من دولة الاحتلال التركي لقضاء على إرادة شعب المنطقة وإبادته، وهدفها الأول والأخير هو القضاء على مشروعنا الديمقراطي، ولكن بفكر وفلسفة القائد، يمضي شعب المنطقة على درب حرب الشعب الثورية وفي النهاية سيكون النصر من نصيبه والهزيمة للمحتل التركي".

وطالب علي "حكومة باريس بالتحرك ومعاقبة المجرمين، وحماية المواطنين الكرد على أراضيها".

كما ألقت عضوة مجلس المرأة بحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، سارة خليل، كلمة، قالت فيها "اليوم، يحاول عملاء دولة الاحتلال التركي اغتيال الثقافة الكردية في شخصية شهدائنا الثلاثة، ومرة أخرى يحاولون اغتيال المرأة التي ترهبهم تلك المرأة الساعية؛ لكسر قيود العبودية".

وتابعت "على حكومة باريس توضيح موقفها حيال ما يجري على أرضها من اغتيالات بحق المواطنين الكرد هناك، وإنزال أشد العقوبات بحقهم".

وانتهت المظاهرة بترديد الهتافات الثورية "المجد والخلود للشهداء"، "الخزي والعار للمحتل التركي".

(ن ك/ ل م)

ANHA