​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يؤدون واجب العزاء لذوي الشهيد عزت شرا

وشارك المئات من أهالي عفرين في مراسم تقديم واجب العزاء لذوي الشهيد عز شرا والتي أقيمت في مخيم برخدان في مقاطعة الشهباء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة عضو مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين عدنان علي الذي توجه بالعزاء لذوي الشهيد واستذكر جميع شهداء الحرية. وقال علي: "لقد حان وقت الحرية، نحن نضحي بأرواحنا من أجل حرية وطننا وأرضنا وتحقيق حياة كريمة وحرة، ونعاهد على الالتزام بنهج أبنائنا الشهداء".

كما ألقت عضوة مؤتمر ستار هاجر حسن كلمة قالت فيها: "سوف نبقى ملتزمين دائماً بنهج الشهداء، وسوف نفعل كل ما يقع على عاتقنا من أجل تحقيق أهدافهم، كما نعاهد على الالتزام بنهج الشهداء".

وتخللت المراسم أيضاً كلمة عضوة مجلس مخيم برخدان ناهدة عيسى والتي عاهدت بدورها على الالتزام بذكرى الشهداء حتى تحقيق أهدافهم وتحرير كافة المناطق المحتلة. كما توجهت بالعزاء لذوي الشهيد عزت شرا.

وفي ختام المراسم تم قراءة وثيقة الشهادة وتسليمها لذوي الشهيد.

(ز ش/ك)