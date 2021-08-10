​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يتظاهرون تنديداً بالعزلة المشددة المفروضة على القائد أوجلان

وتحت شعار "بروح 15 آب سنحرر القائد آبو" تجمع المئات من أهالي إقليم عفرين على الطريق الواصل بين مخيم سردم وحديقة القائد آبو الواقعة في مفرق قرية تل سوسين بمقاطعة الشهباء.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها" نستنكر صمت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تجاه عزلة ايمرالي"،" لا تستطيعون حجب شمسنا"،" أين ديمقراطيتكم وإنسانتيكم تجاه قائد الإنسانية عبدالله أوجلان".

وانطلقت التظاهرة بترديد الأهالي شعارات تحيي مقاومة القائد آبو في سجن ايمرالي ومقاومة أهالي عفرين في المخيمات والبيوت شبه المدمرة.

ومع وصول التظاهرة إلى ساحة حديقة القائد آبو الواقعة في مفرق قرية تل سوسين بمقاطعة الشهباء، وقف المتظاهرون دقيقة صمت بعدها ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة عفرين زلوخ بكر كلمة نددت فيها بصمت محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تجاه العزلة المشددة التي تفرضها السلطات التركية على القائد آبو.

وقالت بأن تلك العزلة المفروضة على القائد آبو هدفها إنهاء فكره وفلسفته والحد من انتشاره، مشدداً على أن جميع دول العالم تعلم بأنه بحرية القائد آبو ستنحل جميع القضايا العالقة في منطقة الشرق الأوسط.

ودعت زلوخ بكر في ختام حديثها محكمة حقوق الإنسان الأوروبية إلى القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه القائد عبد الله أوجلان وكسر العزلة التي تفرضها تركيا.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر.

(كروبل)

ANHA