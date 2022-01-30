​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يستقبلون جثمان الشهيدة آواز اورميه

استقبل، مساء اليوم، أهالي إقليم عفرين جثمان المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة آواز أورميه، والتي استشهدت في 22 كانون الثاني خلال حملة مطرقة الشعوب في الحسكة.
خبر 2022-01-30T20:14:00 الشهباء

وتجمع الآلاف من أهالي إقليم عفرين، في مدخل مقاطعة الشهباء على الطريق المؤدي لمدينة حلب، وذلك لاستقبال جثمان المقاتلة في صفوف وحدات حماية المرأة آواز اورميه الاسم الحقيقي نسرين احمد.

ومع وصول جثمان الشهيدة، حمل الأهالي نعشها على أكتافهم وهم يرددون شعارات تحيي مقاومة قوات سوريا الديمقراطية وهتافات تمجد تضحيات الشهداء.

وانطلق موكب مهيب ضم المئات من السيارات باتجاه مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين.

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ومن المقرر أن يتم يوم غد تشييع جثمان المقاتلة آواز اورميه إلى مثواها الأخير في مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية احرص.

(ل)

ANHA


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