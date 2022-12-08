​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يشيعون جثمان الشهيد سورو جيا

تجمّع المئات من أهالي إقليم عفرين أمام مشفى آفرين الواقع في ناحية فافين لاستلم جثمان المقاتل في قوات تحرير عفرين فهمي محمد، الاسم الحركي سورو جيا والذي استشهد في السادس من الشهر الجاري خلال المرحلة الثانية لمقاومة العصر.

وبعد استلم الجثمان انطلق موكب المشيعين الذي ضم عشرات السيارات صوب مزار شهداء مقاومة العصر في ناحية أحرص التابعة لمقاطعة الشهباء.

وبدأت مراسم التشييع بوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ثم قدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين عبد حنان معمو التعازي لذوي الشهيد سورو جيا وكافة أهالي إقليم عفرين.

وأكد "أن الملاحم البطولية التي يسطرها شهداؤنا بدمائهم كانت خط الدفاع الأول لحماية مكتسبات ثورتنا"، مشدداً "لم ولن نتخلى عن خط المقاومة والنضال حتى تحرير عفرين وكافة المناطق المحتلة".

من جانبه، قال عضو مجلس مقاطعة عفرين، محمد شيخ قنبر: إن "حصار حكومة دمشق لمقاطعة الشهباء هدفه إضعاف مقاومتنا وإبعادنا عن هدفنا الأوحد وهو تحرير عفرين والعودة إليها"، مؤكداً أن أهالي إقليم عفرين لا يتخلوا عن مقاومتهم مهما اشتد الحصار عليهم.

لتقرأ بعدها عضوة لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، روكان أحمد وثيقة الشهيد سورو جيا وتسليمها إلى ذويه، ليوارى جثمانه الثرى في مزار شهداء مقاومة العصر.

(ف)

ANHA