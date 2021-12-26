​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي شهيد آكر عفرين

هذا وقد نصب مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة عزاء لذوي الشهيد آكر عفرين، الاسم الحقيقي محمد عبد الرحمن وذلك أمام منزله الكائن بقرية تل شعير التابعة لناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتوافد المئات من أهالي إقليم عفرين الى خيمة العزاء والتي زينت بصور شهداء مقاومة العصر وصور القائد عبد الله اوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت مراسم العزاء بوقوف الأهالي دقيقة صمت، من ثم قدم الإداري في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، خليل عيسو، التعازي لذوي الشهيد آكر عفرين وعموم أهالي إقليم

عفرين.

ثم تحدث عن المقاومة التاريخية التي خاضها أهالي إقليم عفرين ضد وحشية الاحتلال التركي ومرتزقته "إن المقاومة التاريخية التي قادها شباب عفرين ضد المحتل التركي في مدينتهم أكدت للعالم أن أهالي عفرين، كباراً وصغاراً، لن يترددوا ثانية في ري تراب عفرين بدمائهم الطاهرة والشهيد آكر من بين الشباب المتطلعين للحرية ومن الذين أناروا درب الحرية بشهادتهم".

وأكد عيسو في ختام حديثه "أن أهالي عفرين ماضون على خطا الشهيد آكر عفرين حتى تحقيق مراده بتحرير عفرين وطرد المرتزقة والاحتلال منها".

من جانبه، قال العضو في مجلس بلدة بابنس، عدنان رشيد "يسعون عبر فرضهم للعزلة المشددة على القائد، إلى قطع الصلة بينه وبين الشعب، لأنهم على علم بأن النظام الرأسمالي سيتدمر بفلسفة القائد".

وتابع حديثه "الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي في عفرين والقصف المستمر على شمال وشرق سوريا ومقاطعة الشهباء وعلى قوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان هي استمرارية لسياسة العزلة التي يفرضها الاحتلال التركي على القائد عبد الله أوجلان، للوقوف في وجه إرادة الشعب الكردي وعموم الشعوب المتطلعة للحرية".

وأنهى رشيد حديثه بتأكيده "أن جميع المؤامرات التي يسعون عبرها إلى تدمير مكتسبات ثورتنا ستفشل بعزيمة أهالي روج آفا.

من بعدها قرأ العضو في لجنة تدريب المجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين، حنان حنان، وثيقة الشهيد آكر عفرين وسلمها لذويه.

(مـ)

ANHA