​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة بارين بوتان

أقام مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، خيمة عزاء لعضوة وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، بارين بوتان في مركز ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، تزينت بصور الشهيدة.

تحدث خلال مراسم العزاء، عضو مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء، محمد ولو، واستذكر جميع شهداء الحرية.

وندد بهجمات جيش الاحتلال التركي وممارساته، مؤكداً على انتهاجهم خيار المقاومة في وجه المحتل التركي.

فيما ألقت عضو مجلس ناحية أحرص، أمينة دنكلي، كلمة قالت فيها: "إن تاريخ الدولة التركية المحتلة والمستبدة حافل بالقتل والمجازر والهجمات"، واستنكرت ذهنيتها القائمة على إراقة الدماء.

في كلمتها عاهدت أمينة دنكلي الشهداء على المضي على خطاهم.

من جانبها استنكرت عضوة مؤتمر ستار في ناحية أحرص، نجاح الحسين، جرائم جيش الاحتلال التركي واستهدافاته وقصفه اليومي على المنطقة.

جرى بعدها قراءة وثيقة شهادة عضوة وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، بارين بوتان وتسليما إلى ذويها.

في ختام مراسم العزاء ألقى والد الشهيدة، مروان بشار، كلمة: "أثناء مقاومة العصر انضمت الشهيدة بارين إلى النضال، وأطلقت اسم الشهيدة بارين كوباني على نفسها، واختارت اسمها الثاني (بوتان) تيمناً بالاسم الثاني للشهيد جمعة بوتان".

وأكد والد الشهيدة اعتزازه وفخره بابنته، وقال: "نحن نعتز بشهادة بارين، وسنضحي بأرواحنا أيضاً لتحقيق الحرية والنصر".

الجدير بالذكر أن طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي قد استهدفت عضوة وحدات مكافحة الإرهاب (YAT)، بارين بوتان، مع القياديتين جيان تولهلدان وروج خابور، على طريق قامشلو، في 22 تموز الجاري.

(ر س/ س ر)

ANHA