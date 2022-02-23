​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد قنديل حسين

نصب مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين خيمة عزاء للشهيد قنديل حسين، الاسم الحقيقي حسن حسين حسن من أهالي قرية سينكا التابعة لناحية شرا في عفرين المحتلة، وذلك أمام دار الشهيد في ساحة ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء.

تجمع المئات من أهالي إقليم عفرين في ساحة الناحية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد قنديل حسين.

قبل البدء بالمراسم توقف المشاركون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء من قبل حسن بركو، الذي تقدم بالعزاء لذوي الشهيد، وأشار إلى مقاومة الكريلا في جبال كردستان في الدفاع عن الكرد في الأجزاء الأربعة من كردستان، ضد جيش الاحتلال التركي الذي يحاول القضاء على الكرد.

بعدها أُلقيت كلمة باسم مؤتمر ستار من قبل وفاء حسين، والتي طلبت بدورها الصبر والسلوان لذوي الشهيد مقدمة التعازي لهم، معاهدة بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق النصر وتحرير جميع المناطق المحتلة من قبل دولة الاحتلال التركي.

بدورها، ألقت سعاد حسو كلمة باسم اتحاد إيزيديي عفرين أشارت فيها إلى دور قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) في تخليص الإيزديين من المجازر والفرمانات على يد داعش في شنكال عام 2014. وقالت: "لولا قوات الكريلا لارتكبت المزيد من المجازر بحق الإيزديين".

وكان المقاتل قنديل حسين قد استشهد في الـ ٢٧ آذار عام ٢٠١٨ في أمانوس بعد مقاومةً أسطوريّةً ضد هجمات الدولة التركية المحتلة.

(ف)

ANHA