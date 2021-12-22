​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد فدكار

ونصب اليوم مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين خيمة عزاء لذوي الشهيد، فدكار كردستان، الاسم الحقيقي عاقل رشو، الذي استشهد جراء قصف الاحتلال التركي على ناحية تل تمر التابعة لمقاطعة الحسكة.

وتجمّع المئات من أهالي إقليم عفرين في الكومين الخامس في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حيث زُيّنت الخيمة بصور القائد أوجلان وصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء لناحية فافين، عدنان رشو، كلمة معزياً فيها ذوي الشهيد فدكار قائلاً: "ننحني إجلالاً لشهداء الحرية، ونرى في شخصهم جميع شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل الحرية".

وتابع عدنان رشو "الشهيد فدكار قاوم 58 يوماً مع أصدقائه في عفرين، وبعدها ذهب إلى شمال شرق سوريا، وقاتل ببسالة مع رفاقه ضد الاحتلال التركي ومرتزقته، لينال مرتبة الشهادة في ناحية تل تمر"، مؤكداً "سنمشي على خطا الشهداء ونحمي أرضنا ونقف في وجه مخططات الاحتلال التركي".

من جانبه، أكد العضو في مجلس مقاطعة عفرين، محمد شيخ قنبر "نحن نمر الآن بمرحلة مهمة وحساسة، وأثبتنا أنفسنا في كافة المجالات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية؛ لأننا نظمنا أنفسنا وشعبنا بفكر وفلسفة القائد أوجلان".

وتابع محمد قنبر "إن أكبر انتصار لنا هو تطوير الأهالي من الناحية السياسية، وسنحمي ثورتنا وسنقاوم حتى النصر وتحقيق الحرية ضد الدول الرأسمالية".

فيما استنكرت العضوة في مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، إيمان توكو، جرائم الاحتلال التركي قائلة: " لم يرضخ مقاتلونا الأحرار أمام مخططات الاحتلال التركي، وقصفه الهمجي على شمال وشرق سوريا، واستهدافه للمدنيين، ونستنكر المجازر بحق الأطفال والنساء والتي كانت آخرها في ناحية زركان، أدت إلى استشهاد ثلاثة مدنيين"

وقرئت وثيقة الشهيد فدكار من قبل العضوة في مجلس عوائل الشهداء لإقليم عفرين، أمينة باكير، وسلمت الوثيقة لذوي الشهيد.

واختتمت المراسم بترديد الأهالي شعارات تمجّد الشهداء وتحيي مقاومة الأهالي في مدينة زركان.

(ف)

ANHA