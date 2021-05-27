​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يندّدون بسياسة الاحتلال التركيّ في عفرين المحتلّة

وتوجّه اليوم، المئات من أهالي مقاطعتي عفرين والشّهباء نحو الطريق الواصل بين قرية تل قراح وناحية الأحداث للمشاركة في المظاهرة.

حمل المشاركون خلالها صور الشّهداء وصور القائد عبد الله أوجلان، ولافتات كتب عليها "لا للتوطين لا للاستيطان في عفرين، أردوغان قاتل الأطفال، عفرين كرامتنا... نحن فدائيون من أجل عفرين"، مردّدين الشّعارات التي تحيّي مقاومة العصر، وتندّد باحتلال عفرين.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مخيم سردم، توقّفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس مقاطعة عفرين من قبل محمد عبدو، قال فيها: "إنّ الدولة التركية ومن خلال شن هجماتها على مقاطعة عفرين تسعى إلى إبادة الكرد واستهداف مشروع أخوّة الشعوب بالدرجة الأولى".

وأكّد عبدو: "منذ أكثر من ثلاث سنوات، يعمد الاحتلال التركي إلى تغيير ديمغرافية المنطقة على كافّة الأصعدة وتوطين الفلسطينيين والتركمان في منازل أهالي عفرين، ناهيك عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقّ السكّان الأصليين كلّ يوم".

وحذّر عبدو: "أهالي فلسطين للابتعاد عن سياسة الدولة التركية في المناطق المحتلة، وأن يكونوا يقظين كي لا يصبحوا ضحية سياسات الدولة التركية الخبيثة في مقاطعة عفرين المحتلة، فعفرين لأصحابها الحقيقيين الذين تمّ تهجيرهم من ديارهم قسراً، ومقاومتهم في الشهباء هي بهدف تحرير مدينتهم من الاحتلال والعودة إليها".

وبعدها ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار لإقليم عفرين من قبل كلى محمد، أوضحت في بداية حديثها: "منذ الـ 18 من آذار لعام 2018 يواصل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيون طمس هوية عفرين، وقتل وتعذيب المدنيين بهدف تضييق الخناق على السكّان الأصليين وتهجيرهم من ديارهم لتوطين المستوطنين بدلاً عنهم".

وأكّدت كلى: "أنّ النصيب الأكبر من الجرائم والانتهاكات في عفرين المحتلة هي بحقّ النساء والمواقع الأثرية، وذلك أمام أنظار العالم والمنظّمات التي تدّعي بأنّها حقوقية وإنسانية".

وأشارت كلى إلى: "أنّ الدولة التركية تسارع في بناء المستوطنات في القرى الإيزيدية بعفرين، والهدف منها الإبادة العرقية للكرد في شخص الإيزيديين". منوّهةً في ختام حديثها أنّهم يستمدّون قوّتهم وإرادتهم من الشّعب الذي يواصل مقاومته في المخيّمات بمقاطعة الشهباء رغم الظروف الصّعبة.

ثمّ انتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة العصر ، وتندّد بالانتهاكات التركيّة.

(ف إ/إ)

ANHA