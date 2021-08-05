​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يخرجون في مظاهرة حاشدة تنديداً بجرائم الاحتلال التركي في عفرين المحتلة

وتحت شعار "بروح مقاومة العصر سنحرر عفرين ونطرد الاحتلال التركي" تظاهر أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء، تنديداً بالجرائم والانتهاكات التي تمارسها تركيا في عفرين المحتلة.

وتجمع الأهالي على الطريق الرئيس في ناحية تل رفعت، رافعين صور الشهداء ولافتات كتب عليها باللغتين العربية والكردية "بروح مقاومة العصر سنحرر عفرين ونطرد الاحتلال التركي، عفرين كرامتنا كلنا فدائيون من أجل عفرين".

وانطلقت التظاهرة وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة أهالي عفرين في تل رفعت، وجابت التظاهرة الشارع الرئيس في الناحية، حتى الدوار الرئيس في تل رفعت.

ولدى وصول الأهالي إلى دوار الناحية وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم مجلس ناحية تل رفعت من قبل محمد حنان، قال فيها بأن جميع الدول المهيمنة مدت يد العون لدولة الاحتلال التركي إبان عدوانها على مقاطعة عفرين المحتلة.

وأضاف حنان في حديثه قائلاً: "إن أهالي عفرين يواصلون مقاومتهم في مقاطعة الشهباء حتى تحرير عفرين، ولن يرضخوا لسياسات الدول المتآمرة علينا".

وأكد حنان بأن الاحتلال التركي منذ احتلاله لعفرين يواصل ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الأهالي في عفرين، ويرتكب المجازر في مقاطعة الشهباء بحق مهجري عفرين، والمثال على ذلك مجزرة تل رفعت ومجزرة أقيبة في ناحية شيراوا.

وأشار حنان إلى أن الاحتلال التركي يستهدف قرى مقاطعة الشهباء بأحدث الأسلحة المتطورة وسلاح الناتو ويستهدف المدنيين بشكل شبه يومي ويعرض حياة آلاف المدنيين المهجرين للخطر، ويمارس شتى أنواع الجرائم والانتهاكات بحق المرأة والأهالي في مقاطعة عفرين المحتلة.

ونوهت منيرة محمد في كلمة ألقتها باسم مجلس المرأة الحرة، بأن جميع المجموعات المرتزقة التي تعمل لخدمة أجندات الاحتلال التركي مما يسمى بالجيش الحر وجبهة النصرة وداعش، حاربوا وقتلوا ودمروا سوريا باسم الدين ولا يزالون يتبعون النهج ذاته.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة الأهالي في الشهباء.

(كروب/ل)

ANHA