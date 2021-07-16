​​​​​​​أهالي إقليم عفرين يحتفلون بذكرى ثورة 19 تموز في مقاطعة الشهباء

وتجمع الألاف من أهالي إقليم عفرين، في ساحة مخيم سردم في قرية تل سوسن بناحية الاحداث، للاحتفال بذكرى 19 تموز، التي دخلت عامها العاشر.

وزينت ساحة الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان والشهداء، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة ومؤتمر ستار، ولافتات كتبت عليها "بروح 19 تموز سندحر الاحتلال ونضمن النصر، بالحرب الشعبية الثورية وببسالة الكريلا سندحر الاحتلال والخيانة، لن يكتمل مشروع الأمة الديمقراطية إلا بحرية القائد آبو".

وقبل البدء بالاحتفالية وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمة باسم إدارة إقليم عفرين من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين شيراز حمو، والتي هنأت في البداية ذكرى حلول ثورة روج آفا المتمثلة بالمرأة الحرة، وقالت: "بمقاومة أهالي عفرين في مقاطعة الشهباء، يتلقى الاحتلال التركي ضربات موجعة بعد احتلاله لمدينة عفرين، وسياسات الدولة التركية التي تسعى النيل من إرادة الشعوب، فشلت من خلال المقاومة الشعبية".

وأضافت شيراز في حديثها، "إن الشعوب التي تسير على خطا شهدائها وتصنع الثورات لا أحد يستطيع النيل منها، مهما كانت سياسات العدو".

وأشارت شيراز إلى أنه "بروح مقاومة 19 تموز نقاوم ونحارب من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة روج آفا، وعفرين كانت إحدى مكتسبات ثورة 19 تموز، وستبقى كذلك لأننا بروح مقاومة 58 يوماً نقاوم في الشهباء وسنواصل المقاومة حتى تحرير عفرين".

وبعدها ألقيت كلمة باسم منسقية مؤتمر ستار في إقليم عفرين من قبل أليف شيخ محمد، والتي هنأت ذكرى ثورة روج أفا، وأشارت إلى أن "هذه الثورة تمثل الروح الحقيقة للمقاومة ضد كافة أشكال الإرهاب والتطرف بريادة المرأة المناضلة والشبيبة الثورية التي أصبح شعلة أمل للإنسانية في القرن الحادي والعشرين ومنبعاً للحرية".

تلاها تقديم فقرة غنائية من قبل الفنان حسين خاني والفنانة نوروز سليمان، لتقدم بعدها فرقة مخيم سردم للرقص الفلكلوري لوحة فلكلورية.

لتنتهي الاحتفالية بتقديم الفنانين ريزان بكر ومحمد بلكو فقرة غنائية، وسط تفاعل من قبل المشاركين من خلال عقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(كروب/ل)

ANHA