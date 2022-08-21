​​​​​​​أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يستقبلون جثماني الشهيدين رانيا عطا وجيا قنديل

وصل ظهر اليوم، جثمان الشهيدة رانيا عطا التي استشهدت بقصف طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي لمركز تعليمي على الطريق الواصل بين مدينة الحسكة وناحية تل تمر بتاريخ 18 آب الجاري، وجثمان المقاتل في وحدات حماية الشعب، جيا قنديل، الذي استشهد بتاريخ 19 آب الجاري، إلى حي الشيخ مقصود في مدينة حلب، لتشييعهما إلى مثواهما الأخير في مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في منطقة الشقيف.

تجمّع المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدخل معبر الجزيرة بحي الشيخ مقصود، لاستقبال جثماني الشهيدين.

وانطلق موكب الاستقبال من معبر الجزيرة إلى مشفى خالد الفجر في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وسط ترديد الشعارات التي تحيي الشهداء، وتمجد بطولاتهم.

فيما ستقام مراسم التشييع عند الساعة الـ 6 مساء، في مزار شهداء مقاومة أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بمنطقة الشقيف.

(ف)

ANHA