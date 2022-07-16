​​​​​​​أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد جودي أمانوس

تجمّع المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأِشرفية، وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي، في خيمة العزاء التي نصبها مجلس عوائل الشهداء، أمام منزل والد الشهيد جان عثمان (جودي أمانوس) الذي استشهد إثر حادث، وذلك في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وزينت خيمة العزاء بصور الشهداء وصور القائد أوجلان، وأعلام وحدات حماية الشعب والمرأة ومجلس عوائل الشهداء.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت عضوة كومين الشهيد جنكيز، ياسمين سيدو كلمة عزّت فيها عائلة الشهيد جودي أمانوس، وقالت "في شخص الشهيد جودي نحيي جميع الشهداء الذين استشهدوا من أجل شعبهم وقضيتهم ووطنهم".

ياسمين أشارت إلى أن "المقاتل جودي ناضل وقاوم من أجل الدفاع عن شعبه حتى ارتقى شهيداً، نحن لن ننسى دماء شهدائنا لأنهم رمز المقاومة، لولاهم لما استطعنا حماية مكتسباتنا ومناطقنا من الأعداء".

أما عضو مجلس عوائل الشهداء، رمضان بكر فاستذكر شهداء مقاومة 14 تموز في سجون الدولة التركية الفاشية، وقال "شهداء 14 تموز أناروا لنا طريق الحرية، بفضلهم نقاوم أمام الدولة التركية ومرتزقتها، لقد علمونا كيف ندافع عن أرضنا ونعشقها".

بدورها، تحدثت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو، عن تهديدات الاحتلال التركي لشمال وشرق سوريا، مضيفة "عندما يتلقى الاحتلال التركي ضربات قوية ويعجز عن التقدم أمام مقاومة الكريلا، يشن هجماته على المنطقة، علينا نحن شعوب المنطقة أن نكون مستعدين دائماً لمواجهة هذه الهجمات وخطورتها، ونقول دائماً نحن مصرون على تحرير أرضنا المحتلة وبناء سوريا ديمقراطية".

عائشة قالت خلال حديثها "أهالي المنطقة هم أصحاب فلسفة الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب، لذلك يتعرضون لهجمات دولة الاحتلال التركي"، مؤكدة "سنمضي وفق شعار "المقاومة حياة" الذي أطلقه المناضل مظلوم دوغان وشهداء 14 تموز. بمقاومتهم سننتصر على الدولة التركية الفاشية".

من جهتها، استذكرت عضوة مكتب العلاقات لمجلس سوريا الديمقراطية في حلب، فاطمة الحسينو مقاومة شهداء سجن آمد الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن الشعوب المضطهدة والدفاع عن حرية الإنسان، وسجلوا التاريخ بحروف من الذهب وكسروا الدولة التركية الفاشية"، وأكدت أن تركيا تحاول كسر إرادتنا وإرادة أبطالنا، فالشهيد جودي هو استمرار لملحمة البطولة في سجون آمد، كلنا مشروع شهادة في سبيل تحرير كافة أراضينا المحتلة".

بعدها قرأت عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، ذكية مصطفى، وثيقة الشهيد جودي أمانوس، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي تضحيات الشهداء ومقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة.

(ف)

ANHA