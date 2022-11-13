​​​​​​​أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية يقدمون واجب العزاء لأبناء قبيلة شمر

توافد اليوم الأحد، المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى جانب ممثلين عن الأحزاب السياسية والمؤسسات المدنية وقوى الأمن الداخلي، إلى خيمة عزاء الشيخ حميدي التي نصبت من قبل أبناء عمومته في مدينة حلب وذلك أمام جامع معروف الكرخي بمنطقة المعروف الواقع في حي الشيخ مقصود.

بعد توافد المعزين إلى الخيمة، تم عرض مقتطفات من حديث الشيخ حميدي دهام الهادي الجربا، حول أهمية وحدة المكونات لمواجهة الصعوبات التي تتعرض لها المنطقة، إلى جانب تأكيده على التشبث بأخوة الشعوب والعيش المشترك.

ثم ألقى وجيه عشيرة شمر في حلب، الشيخ حميدي حج كريم كلمة أكد فيها أن وفاة الشيخ حميدي خسارة كبيرة لسائر فروع قبيلة شمر والمنطقة، لما له من فضل في صون مكتسبات المنطقة ووحدة مكوناتها.

بدوره، أكد عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي وأحد وجهاء حي الشيخ مقصود، الشيخ علي الحسن، أن المرحوم الشيخ حميدي قدم معادلةً (كردي +عربي= انتصار) لصون المنطقة والوقوف أمام الفتن التي كانت تبث فيها، ليحافظ على السلم المجتمعي من التشرذم.

وأشار إلى أن "الشيخ حميدي ترك أثراً عظيماً لأنه كان رجلاً وطنياً عايش سوريا خلال مراحلها الثلاث، وبقي ثابتاً على مواقفه في ضرورة تعايش المكونات مع بعضها البعض".

وتوفي الحاكم المشترك لإقليم الجزيرة وشيخ مشايخ قبيلة شمر حميدي دهام الهادي الجربا، يوم الخميس الفائت في باشور (جنوب كردستان) بعد صراع مع مرض عضال، ووري جثمانه يوم الجمعة الفائت، في مسقط رأسه بقرية تل علو بمقاطعة قامشلو.

(م ع/ ف)

ANHA