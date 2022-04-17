​​​​​​​أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية ينددون بحصار حكومة دمشق الخانق عليهم

تفرض الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق حصاراً خانقاً على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، تمنع من خلاله دخول الأدوية والأغذية بالإضافة إلى المحروقات إليهما.

وتنديداً بهذه الممارسات، خرج اليوم الآلاف من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مظاهرة حملت شعار "لا للحصار على أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، لا لسياسة التجويع، عاشت مقاومة الشعوب الحرة"، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، ليتجمع المتظاهرون أمام قاعة الاجتماعات الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

وحمل المتظاهرون يافطات كُتب عليها "نطالب بحرية التنقل بين الشهباء وحلب وباقي المحافظات السورية"، "نطالب بسحب حواجز الفرقة الرابعة من الطرق المؤدية لحيي الشيخ مقصود والأشرفية"، "لا لسياسة التجويع".

وجابت المظاهرة شوارع الحي الرئيسة واتجهت صوب حاجز الجزيرة التابع للفرقة الرابعة، وسط تعالي الأصوات المنددة بسياسة حكومة دمشق وإجراءاتها التعسفية بحق أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وعند وصول المتظاهرين إلى الحاجز، ألقى عضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية، مرعي الشبلي، كلمة أشار فيها إلى نشر حكومة دمشق الإشاعات بأنها تسمح بمرور شاحنات الطحين للحيين وقال: "يجب ألّا تنطلي علينا هذه الادعاءات العارية عن الصحة".

"سننتصر ونهزم المتآمرين والطغاة بروح المقاومة"

بيّن مرعي أن أهالي حي الشيخ مقصود المقاوم سيُفشلون مخططات حكومة دمشق ولن يخضعوا لها وقال: "إن حكومة دمشق تفرض إجراءاتها التعسفية منذُ عشرات السنين، ولكن لم نعد كما كنا، فبِفكرنا وأيدولوجيتنا سننتصر ونهزم المتآمرين والطغاة".

أكد مرعي أن "أهالي الشيخ مقصود بكافة مكوناتهم من العرب والكرد والتركمان سيرصون الصفوف ويقفون في وجه هذه الانتهاكات".

"لسنا انفصاليين.. نحن نحمي وجودنا"

وعن الإجراءات التعسفية التي كانت تتبعها حكومة دمشق، قال مرعي: "كانوا يفرضون علينا لغتهم وثقافتهم تحت شعار العلم الواحد واللغة الواحدة والمصير المشترك، ومنعونا من التعلم بلغتنا والتحدث بها".

وتابع "عشر سنوات مضت، ماذا قدمت لنا حكومة دمشق؟ لم تقدم لنا سوى الفكر المتسلط، ومارست بحقنا كافة أنواع الاضطهاد وصهر الكيان، أما نحن وردّاً على سياستها التعسفية وبصوت عال نقول تجري الرياح كما تشاء سفينتنا".

وكذّب مرعي اتهامات حكومة دمشق بأن أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية "انفصاليون"، وقال: "لم نكن يوماً انفصاليين، نحن، وعلى مبدأ حرب الشعب الثوري، ندافع عن وجودنا ومكتسباتنا".

أشار مرعي إلى أن هدف حكومة دمشق من خلال فرض سياسة التجويع بحق أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية هو إخضاع الشعب، وقال "القضية ليست قضية مادة الدقيق ورغيف الخبز، إنما تريد حكومة دمشق من خلال فرض سياسة التجويع بحقنا إخضاعنا، ولكن هيهات هيهات أن يركع الشعب المقاوم".

"وجهوا أسلحتكم إلى تحرير المناطق المحتلة"

شدد مرعي على أن شعب الشيخ مقصود والأشرفية رجالاً ونساءً، كباراً وصغاراً، لم ولن يرضوا إلا بحياة كريمة وحرة بعد كل ما قدموه وقال: "قدمنا أولادنا ودماءنا عندما اشتدت الحرب على الشيخ مقصود، أين كانت الفرقة الرابعة وقتها؟".

وجه مرعي الشبلي رسالة إلى الفرقة الرابعة محتواها "إن طريق الجولان لا يمر من الشيخ مقصود، يوجد العديد من المناطق المحتلة من سوريا، لتتوجه بنادقكم وأسلحتكم إلى تحرير تلك المناطق إلى إعزاز وعفرين".

وفي نهاية المظاهرة، وجهت رسالة عبر مكبرات الصوت إلى عناصر حاجز الفرقة الرابعة، مكونة من ثلاثة نقاط وهي مطالب الأهالي المتظاهرين:

* إزالة كافة الحواجز التابعة للفرقة الرابعة حول حيي الشيخ مقصود والأشرفية، ومقاطعة الشهباء.

* فك الحصار دون شروط وإدخال المواد دون عراقيل لأنها تعتبر قوت للشعب وهي خط أحمر.

* السماح بحرية تنقل الأفراد إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية والشهباء.

وانتهت المظاهرة بترديد الشعارات التي تؤكد على أن العزيمة التي يتحلى بها أهالي الحيين لن تنكسر بل ستحقق آمال الشعب في العيش بكرامة وفق مبادئ الأمة الديمقراطية.

(ن ش/ف)

ANHA