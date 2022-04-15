​​​​​​​أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة حنيفة

ونصبت خيمة عزاء الشهيدة حنيفة أمام منزلها، قرب دوار كولي سلمو في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وزُيّن المكان بصور شهداء مقاومة حلب والقائد عبد الله أوجلان وصور الشهيدة حنيفة وأعلام وحدات حماية المرأة والشعب وأعلام عوائل الشهداء وقوى الأمن الداخلي.

وتوجه العشرات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي والحماية الجوهرية لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة حنيفة.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قال عضو مجلس عوائل الشهداء، رمزي بكر، "الذين تدربوا على نهج وفلسفة القائد أوجلان لن يستسلموا"، مشدداً "نحن شعب يريد الديمقراطية والسلام والحرية ولن نتراجع عن تحقيق مراد الشهداء وسنواصل مسيرتهم".

وتابع رمزي: "مهما بذلنا من جهود وصعّدنا من وتيرة نضالنا لن نفي ديون الشهداء، فهم ضحوا بالغالي والنفيس لأجل تحقيق النصر والحرية".

وأشارت آمنة خضرو وزينب علي، خلال كلمتين باسم مؤتمر ستار إلى أن الشهداء ساروا على نهج وفلسفة القائد أوجلان ودافعوا عن المنطقة إلى أن ارتقوا إلى مرتبة الشهادة، مؤكدتين أنه بفضل القائد أوجلان استطاعت المرأة المطالبة بحقوقها والنضال من أجل حريتها، ولذلك أصبحت مستهدفة من قِبل الدول الرأسمالية والأنظمة الاستبدادية.

من جانبه، نوه عارف عبدو العضو في مجلس سوريا الديمقراطية إلى أن العالم، ومن ضمنه الشرق الأوسط، يمر بمرحلة تاريخية حساسة وخطيرة على كافة الصعد السياسية والعسكرية والاقتصادية.

أكد عبدو أن سوريا تأثرت في الفترة الأخيرة بالعديد من الأزمات؛ لذا زادت الدول المتسلطة ضغوطاتها على المشروع الديمقراطي ومناطق الإدارة الذاتية للنيل من المكتسبات التي حققتها المنطقة منذ بداية الأزمة السورية.

شدد عبدو في ختام حديثه، على ضرورة المقاومة والسير على خطا الشهداء ومبدأ أخوة الشعوب لإفشال جميع المخططات التي تُحاك ضدهم وتحقيق النصر.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء وتمجد بطولاتهم.

(ن خ/ف)

ANHA