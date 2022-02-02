​​​​​​​أهالي حي زورآفا في دمشق يستذكرون الشهيدة فيان سوران

وخلال المحاضرة تمت قراءة رسالة الشهيدة فيان سوران من قبل نوروز خليل عضوة الهيئة الإدارية لمؤتمر ستار في دمشق.

وبعد قراءة الرسالة تحدثت عضوة منسقية مؤتمر ستار في دمشق عدالة ديريك، عن شخصية ونضال الشهيدة فيان سوران وأكدت أن العملية الفدائية للشهيدة فيان سوران كانت رسالة رفض للمؤامرة الدولية على القائد.

وأضافت عدالة ديريك بشأن ذكرى اعتقال القائد عبدالله أوجلان:" لن تبلغ قوى المؤامرة أهدافها، كان مخطط الأعداء النيل من إرادة الشعب الكردي باعتقال القائد عبدالله أوجلان، لكن جميع مخططاتهم باءت بالفشل نتيجة استمرار نضال شعبنا."

اختتمت المحاضرة بترديد شعارات تمجد الشهداء وتحي مقاومة القائد أوجلان.

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ANHA