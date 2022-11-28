​​​​​​​أهالي حي الشيخ مقصود يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد كلهات عفرين

نصب مجلس الشهداء ظهر اليوم الإثنين، خيمة عزاء لاستقبال المعزين باستشهاد الشهيد أورهان شيخو الاسم الحركي كلهات عفرين.

توافد أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وقوى الأمن الداخلي ووحدات حماية الشعب والمرأة إلى خيمة عزاء الشهيد أورهان شيخو الاسم الحركي (كلهات عفرين)، الذي استشهد في ناحية تل تمر بتاريخ 23 تشرين الثاني الجاري، إثر هجمات الاحتلال التركي، وذلك في القسم الغربي لحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم مجلس المرأة في عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا، فاطمة إيبو كلمة عزت خلالها ذوي الشهيد كلهات عفرين، وقالت: "عندما نقول الشهداء خالدون فهذا يعني أن هناك من يرفع مكانتهم ويواصل مقاومتهم".

وأضافت "الدولة التركية الفاشية تصب هجماتها على شمال وشرق سوريا؛ بهدف كسر إرادة الشعب الكردي، لكن ليعلم العالم أجمع أننا تدربنا على إرادة وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، لذلك لن تنكسر إرادتنا".

'النصر حليفنا'

بدورها، ألقت الإدارية في المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان، آمنة خضرو كلمة أكدت فيها "أردوغان وكل الدول الاستبدادية التي تسانده يشنون أبشع حرب على شمال وشرق سوريا، ومشروعها الديمقراطي الذي أطلقه القائد وقاده الشهداء والمرأة في كوباني ودحرت أعنف أنواع "الإرهاب" (داعش)، فقط المرأة الأوجلانية دحرت الإرهاب وحررت كل شمال وشرق سوريا"، مشددة "النصر حليفنا".

'سنبقى أهلاً لنضالنا ومقاومتنا'

كما شددت عضوة مكتب العلاقات في مؤتمر ستار، نيركز بكر "لن نترك نهج الشهداء وسنسير على خطاهم، وسنبقى أهلاً لنضالنا ومقاومتنا، وأهلاً للشهداء والقائد عبد الله أوجلان".

لتنتهي المراسم بترديد المشاركين "الشهداء أحياء لا يموتون"، "الشهداء خالدون".

(آ س/ف)

ANHA