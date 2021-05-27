​​​​​​​أهالي حلب: فكر القائد يثير مخاوف تركيا وحفيظتها

وتهدف سلطات الاحتلال التركي من تشديد العزلة على القائد عبدالله أوجلان إلى حجب صوته عن العالم الخارجي، بعد أن انتشر فكره في جميع أنحاء العالم والشرق الأوسط وأصبح رمزاً للمقاومة والحرية لكل شعوب المنطقة.

أهالي حي الشيخ مقصود بحلب علقوا على سياسة دولة الاحتلال التركي بأنها غير ناجعة وأنها تسجن جسداً والفكر حر، فعلى الرغم من محاولاتها إفناء مشروع الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد ، إلا أن الشعوب يزداد عزمها وإصرارها على الرقي بهذا المشروع.

المواطن أحمد رشيد من أهالي حي الشيخ مقصود قال: "إن العزلة التي تفرضها الدولة التركية هدفها منع وصول فكر وفلسفة القائد آبو إلى الشعب، ولكن على تركيا ألا تنسى بأن شعوب المنطقة تنظم نفسها وتقاوم بناء على هذا الفكر وهذه الفلسفة".

رشيد أكد بأن مشروع الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب الذي طرحه القائد عبد الله أوجلان يغضب الدولة التركية ويثير حفيظتها، خوفاً من انتقاله إلى الداخل التركي وازدياد وعي الشعب التركي لسياسة حزب العدالة والتنمية.

وبدورها أوضحت المواطنة لمعان شيخو بأن الدول الرأسمالية لا يروق لها فكر القائد عبدالله أوجلان لما يحمله من ديمقراطية وحرية للشعوب، لذلك فإن تلك الدول شاركت في المؤامرة على القائد ومستمرة حتى الآن في مسعى منها لوأد فكر القائد.

وأكدت لمعان شيخو أن الحل الوحيد لجميع مشكلات الشرق الأوسط والعالم هو تطبيق فكر القائد عبدالله أوجلان لأنه الوحيد الذي آمن بحرية الشعوب وأخوتها.

من جانبه أشار المواطن رياض مراد إلى خوف تركيا من انتشار فكر القائد عبدالله أوجلان، معزياً تشديدها للعزلة عليه لهذا السبب، فتركيا على حد تعبيره تخاف أن يغزو الفكر الحر الشعب التركي لكي يبقى مغيباً وراضخاً لسياسة حزب العدالة والتنمية وتضمن عدم مطالبته بالحرية.

ودعا أهالي الشيخ المقصود جميع الشعوب الحرة لتنظيم الصفوف ورفع الأصوات عالياً والمطالبة بفك العزلة عن القائد عبدالله أوجلان.

(مـ)

ANHA