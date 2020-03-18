​​​​​​​أهالي حلب يتوافدون إلى خيمة عزاء الشهيد زهر الدين عفرين

شيع المئات من أهالي مدينة حلب أمس الاثنين, جثمان الشهيد زهر الدين عفرين إلى مثواه الأخير في مزار الشهداء في منطقة الشقيف.

وتوافد اليوم المئات من أهالي مدينة حلب إلى خيمة العزاء في ساحة الشهداء لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد زهر الدين عفرين، الذي استُشهد في المرحلة الثانية من مقاومة العصر, في الخامس عشر من آذار الجاري.

وبعد الوقوف دقيقة صمت احتراماً وإجلالا لذكرى الشهداء, ألقيت عدة كلمات من قبل كل من الإدارية في مؤتمر ستار فاطمة حسن، وعضو مجلس ملتقى الأديان عمر الشامي والإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية كنان بطال، و باسم مجالس وأحياء الحي.

وتوجه المتحدثون في كلماتهم بالعزاء إلى عائلة الشهيد زهر الدين, مؤكدين على دوام العهد والمضي قدماً على خطا زهر الدين ورفاقه، حتى تحرير الأراضي المحتلة ودحر الاحتلال بكافة أشكاله.

كما وأشارت الكلمات إلى أن التضحيات الجسيمة التي تبذل في جميع الساحات لن تذهب سدىً ما دام هناك إرادة ومقاومة جبارة، يتحلى بها الشعب المناضل بكافة أطيافه.

وشددت على استكمال المقاومة وتصعيد النضال لحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تُحي شهداء مقاومة العصر والكرامة.

(ر ح)