​​​​​​​أهالي حلب يستذكرون شهداء شهر نيسان بإيقاد الشموع على الأضرحة

وأقدم الاحتلال التركي على قصف مقر القيادة العامة لوحدات حماية الشعب في جبل قره جوخ، في مثل هذا اليوم بتاريخ 25 نيسان 2017ما أسفر عن استشهاد 20مقاتل ومقاتلة من وحدات حماية الشعب والمرأة.

وبالتزامن مع الذكرى السنوية الخامسة لشهداء شهر نيسان أوقد مجلس عوائل الشهداء إلى جانب الأهالي والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية الشموع على أضرحة الشهداء.

وبدأت المراسيم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء تلاها ألقت باسم مجلس عوائل الشهداء، سلوى رشيد كلمة استذكرت في مستهلها كافة شهداء الحرية في شخصية شهداء جبل قره جوخ.

أشارت سلوى إلى أن الخامس والعشرون من شهر نيسان هو يوم مقدس بالنسبة لأهالي شمال وشرق سوريا وقالت: "نتذكر في مثل هذا اليوم من كل عام شهداء شهر نيسان والذين بفضلهم حققنا الانتصارات والمكاسب ووصلنا إلى ما نحنُ عليهِ الآن".

وتابعت بالقول: "مهما بذلنا وفعلنا لن نستطيع سد ديون شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم في سبيلنا وسبيل أرض وطننا".

بيّنت سلوى إلى أن التاريخ يكرر نفسه وقالت: "مرةً أخرى التاريخ يعيد نفسه ويُرتكب بحقنا المجازر وتُكثف الدولة التركية هجماتها على مناطقنا ونحنُ بدورنا كشعب علينا مساندة قواتنا وأن نتخذ درب المقاومة سبيلاً في تصدي كافة المجازر والهجمات".

أما الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، عائشة حسو باركت يوم الخامس والعشرون من شهر نيسان على عوائل الشهداء وقالت: "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام شهداءنا الأبرار وأمام أيقونة الحرية القائد عبد الله أوجلان".

نوهت عائشة إلى أنه بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ودماء الشهداء تحققت المكاسب وقالت: "بفضل القائد ودماء الشهداء استفاق الشعب الكردي من سباته، وساروا على درب المقاومة واتخذوا مبدأ أخوة الشعوب أساساً لهم".

أشارت عائشة إلى نهج الخيانة التي تتبعها حزب الديمقراطي الكردستاني وقالت: "الحزب الديمقراطي الكردستاني مرةً أخرى يتخذ درب الخيانة ويقف بوجه أخوتهم مع الدولة التركية في شن الهجمات على مناطق الدفاع المشروع".

وتابعت بالقول: "عندما يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني يده بيد الدولة التركية في سبيل تصفية حركة حرية كردستان أين يبقى كرديته؟ كيف يُطاوع قلبه أن يطعن بأخيه الكردي".

وأكدت عائشة في ختام حديثها على إكمال مسيرة الشهداء وقالت: "الشهداء هم من يقدمون الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن وطنهم وبدورنا علينا السير على خطاهم إلى حين تحقيق مبتغاهم".

وانتهت المراسم بإيقاد الشموع على أضرحة الشهداء في مزار شهداء المقاومة الواقعة في قرية بنو في منطقة الشقيف.

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ANHA