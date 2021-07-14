​​​​​​​أهالي حلب يستذكرون شهداء مقاومة 14 تموز

وشارك في مراسم استذكار شهداء مقاومة 14 تموز التي نظمها مؤتمر ستار في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، المئات من أهالي الحي وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وزين مكان المراسم التي أقيمت في ساحة جبانات في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بصور القائد أوجلان وشهداء مقاومة 14 تموز.

وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقى عضو حزب الاتحاد الديمقراطي بدران حمو كلمة أشار فيها إلى مقاومة14 تموز التي كانت بقيادة كل من الشهداء خيري دورموش، كمال بير، عاكف يلماز وعلي جيجاك التي كانت صفعة كبيرة ضد الذهنية الدكتاتورية للفاشية التركية.

وقال بدران: "بدأت مقاومة السجون ضد النظام الانقلابي في 12 أيلول حيث كانت هذه المقاومة إحدى الفعاليات المشروعة والتاريخية والأكثر إنسانية والتي أحدثت نتائجها تأثيراً تاريخياً".

وعن سياسات حزب العدالة والتنمية قال بدران: "عندما نتحدث عن حقيقة سجن آمد فإننا نتحدث عن ممارسات السلطة الحالية التي حولت تركيا إلى سجن من قتل واعتقالات وسرقة إرادة الشعوب".

ومن جانبها شددت عضوة مؤتمر ستار رمزية صالح على ضرورة تأسيس لجان حقوقية من أجل كشف جميع الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الكردي، والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي.

وطالبت رمزية الأمم المتحدة وأمريكا وجامعة الدول العربية بالوقوف أمام الاحتلال التركي الذي بات يشكل خطراً على أمن وأمان العالم أجمع.

وأكدت رمزية في نهاية حديثها: "لن تستطيع الدولة التركية كسر إرادة الشعب والنيل من كرامته كون الشعب الكردي قد استمد نضاله من مقاومة السجون".

وبعد الانتهاء من الكلمات عرض سنفزيون عن مقاومة السجون وقوة إرادتهم في الوقوف أمام سياسة الدولة التركية.

(ح مل)

ANHA