​​​​​​​أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدين رانيا عطا وجيا قنديل

توافد صباح اليوم المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية إلى خيمة عزاء الشهيدين رانيا عطا وجيا قنديل والتي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء، في ساحة الشهداء الواقعة بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء عدة كلمات باسم كل من حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري ألقاها عضو الحزب يحيى محمود، حزب سوريا المستقبل ألقتها الإدارية في مكتب التنظيم بالحزب لمعان شيخو، مجلس عوائل الشهداء ألقاها العضو محمد خليل.

عضو حزب التحالف الوطني الديمقراطي السوري، يحيى محمود، أشار خلال حديثه إلى أن الشهداء يعتبرون أبطال العصر وهم الذين يكتبون التاريخ بحروف من ذهب، وأكد أن الشعوب في شمال شرق سوريا يسيرون خلف قادتهم المعنويين المتمثلين بالشهداء.

واختتم حديثه بالقول إن الشهداء ضحوا بأرواحهم من أجل صون المكتسبات التي حققتها ثورة 19 تموز.

أما الإدارية في مكتب التنظيم بحزب سوريا المستقبل، لمعان شيخو، فقالت إن منطقة الشرق الأوسط "تعاني من تشكل الطبقات ونظام مركزة السلطات بيد الأقلية، والشعوب تعزز العمل على خلاصها عبر اختيار قيادات حكيمة"، منوهةً أن كل الثورات التي اندلعت لتأمين حياة حرة وكريمة للشعوب برزت عبر تقديم التضحيات في سبيل إعلاء مبادئها.

في نهاية حديثها قالت لمعان "إن الأحرار هم من يركبون باخرة الحرية حتى الوصول إلى شاطئ الأمان عبر الأخذ بوصايا الشهداء".

أما عضو مجلس عوائل الشهداء، محمد خليل، فاعتبر الشهداء خلال كلمته "المنارة التي تضيء طريق الشعوب للخلاص من الاستبداد والاضطهاد عبر سلك طريق الحرية المعلنة.

واختتم خليل حديثه بالتأكيد على أن حرية كردستان مرهونة بالمقاومة التي تبذل يومياً، والتضحيات الكبيرة المقدمة هي في سبيل صون المكتسبات وحمايتها.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تمجد تضحيات الشهداء وتدعو إلى مواصلة النضال لبناء وطن ديمقراطي حر.

(م ع/ س ر)

ANHA