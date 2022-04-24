​​​​​​​أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيدة دلارا حلب

تجمع العشرات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيدة دلارا حلب.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء محمد خليل كلمة استذكر في مستهلها كافة شهداء الحرية في شخص الشهيدة دلارا حلب وقال: "ننحني إجلالاً وإكراماً أمام عظمة شهدائنا الأبرار".

وتابع بالقول: "لا نستطيع إيفاء حق الشهداء مهما بذلنا، فهم من أناروا لنا الدرب ولولاهم لما استطعنا الوصول إلى ما وصلنا إليه الآن وما حققناه من انتصارات"، معاهداً بالسير على خطا الشهداء حتى الوصول إلى الحرية والنصر.

من جانبها، أكدت الإدارية في مؤتمر ستار زينب إيبو "بإرادة شهدائنا ومقاومتهم سنفشل ما يسعى إليه أعداؤنا".

أشارت زينب إلى مساعي الطغاة والمتآمرين من خلال استهدافهم للمرأة قائلة: "دولة الاحتلال التركي تستهدف المرأة لكسر إرادتها لما ألحقته من هزيمة بأعدائها وحافظت على ميراث ثورة روج آفا بكل قيمها".

وأضافت: "إن هجمات الدولة التركية على مناطقنا دليل واضح على عجزها أمام مقاتلينا ومقاتِلاتنا، كما أن نهايتها ستكون على أيديهم".

أما عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمينة بيرم فنوهت إلى أن الهدف من شن دولة الاحتلال التركي الهجمات على شمال وشرق سوريا هو كسر إرادة الشعب، مشيرة إلى أنه "بمقاومتنا وصمودنا سيبقى الاحتلال عاجزاً تماماً عن هزيمتنا".

بدوره، أكد الرئيس المشترك لمجلس حي الشهيد كلهات ولات معمو، أن استمرار دولة الاحتلال التركي بشن هجماتها على شمال وشرق سوريا هو استكمال للمؤامرات التي تحيكها، وقال إن "دولة الاحتلال التركي وبسبب خوفها من حركة حرية كردستان ومن فلسفة وفكر القائد أوجلان تُكثف هجماتها على مناطقنا".

شدد ولات معمو "السبيل الوحيد للوقوف في وجه هذه الهجمات وإفشال ما تسعى إليه أنقرة، هو رص الصفوف، وقال: "علينا أن نزيد من تماسكنا لنُلحِق الهزيمة بكل من يريد تفرقتنا".

وانتهت مراسم العزاء بقراءة وثيقة الشهيدة دلارا حلب من قِبل عضوة لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي، زكية مصطفى.

(ف)

ANHA