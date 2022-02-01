​​​​​​​أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد معصوم دوغان

نصب مجلس عوائل الشهداء في حي الشيخ مقصود، اليوم، خيمة العزاء أمام منزل الشهيد معصوم دوغان الواقع في القسم الغربي من الحي.

واستشهد المقاتل في قوات سوريا الديمقراطية معصوم دوغان، الاسم الحقيقي عيسى هورو، في الـ 22 من كانون الثاني المنصرم، أثناء مقاومة سجن الصناعة في غويران بالحسكة ضد خلايا مرتزقة داعش.

شارك في مراسم عزائه وفود من المؤسسات المدنية، ومجالس الأحياء والكومينات، والأحزاب السياسية، وقوى الأمن الداخلي، ووحدات حماية الشعب والمرأة، وقوات الحماية المجتمعية، بالإضافة إلى أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وزينت خيمة العزاء بصور الشهداء والقائد عبد الله أوجلان، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت العديد من الكلمات منها؛ كلمة عضوة مؤتمر ستار، كولة بكو، التي أشارت إلى مقاومة شهداء الحسكة، وقالت: "إن روح كل شهيد هزمت مرتزقة داعش والمحتل التركي"، وأضافت "نستمد من الشهداء الشجاعة والصمود والمقاومة، وأن دمائهم التي سقت هذه الأرض لن تذهب سدى".

وقال عضو لجنة وجهاء حلب علي الحسن "شمال وشرق سوريا فقدت كوكبة من الشهداء، كان من بينهم الشهيد معصوم دوغان من حي الشيخ مقصود.

مشيراً إلى أن هدف هجوم مرتزقة داعش في "، هو ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، مبيّناً أنه هجوم خططت له استخبارات الدول الإقليمية، وفي مقدمتها الدولة التركية.

من جانبها، دعت إدارية مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، نجلاء حمزة، المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه مرتزقة داعش وعدم التهاون مع "هذا العدوان الغاشم على الأراضي السورية".

بدورها، قالت عضوة مجلس المرأة لحزب الاتحاد الديمقراطي، روشين موسى،: "ناضل شعب المنطقة جنباً إلى جنب مع أبنائهم المقاتلين لدحر هجوم مرتزقة داعش على سجن غويران، وانتصرت مقاومتهم مرة أخرى في وجه داعش، وستستمر هذه المقاومة حتى إنهاء وجود داعش والاحتلال في المنطقة".

أما إدارية خط الشهيدة كولة سلمو، زينب علي، فاستنكرت هجمات مرتزقة داعش الأخيرة على سجن الصناعة في حي غزيران بمدينة الحسكة، منوهة إلى أن الدولة التركية وقف خلف الهجمات ودعمتها لضرب الأمن والاستقرار في المنطقة.

ثم قرئت وثيقة الشهيد معصوم دوغان من قبل عضوة مجلس عوائل الشهداء بيريتان جعدان، لتنتهي المراسم بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء ومقاومة الحسكة.

(ع س/ س ر)

ANHA