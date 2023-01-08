​​​​​​​أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي الشهيد أحمد سيدو

توافد اليوم الأحد، المئات من أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى جانب أعضاء قوى الأمن الداخلي وقوات الحماية المجتمعية إلى الخيمة التي نصبها مجلس عوائل الشهداء في ساحة السبع شهداء الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بحلب؛ لتقديم واجب العزاء لذوي الشهيد، أحمد سيدو.

بدأت مراسم العزاء بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقيت عدة كلمات باسم كل من المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، ألقاها الرئيس المشترك لمجلس الاقتصاد بالحيّين، صلاح تركي، وباسم قوى الأمن الداخلي في حلب ألقتها الإدارية، حياة عبدو، وباسم مؤتمر ستار ألقتها عضوة كومين الشهيدة روكن زردشت، جيهان إيبش.

أكد الرئيس المشترك لمجلس الاقتصاد بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، صلاح تركي، في كلمته على أن المكتسبات التي تحققت خلال ثورة 19 تموز أتت عبر تضحيات الشهداء العظيمة، محياً المناضلين والمقاومين الذي يرابطون في خنادق القتال لحماية الشعب من الهجمات.

كما أشار تركي إلى الدور الريادي للشهيد أحمد في صون مكتسبات الشعب في العديد من الميادين سواءً في الشهباء أو حي الشيخ مقصود مروراً بمشاركته في مقاومة العصر أثناء الهجوم الاحتلالي لدولة الاحتلال التركي على مقاطعة عفرين المحتلة، وتحليه بالمعنويات العالية.

أما الإدارية في قوى الأمن الداخلي، حياة عبدو فوصفت نضال الشهداء في كلمتها بالشمس إن حل ظلام الحرمان والاضطهاد.

وعاهدت بالاستمرار في العطاء وتقديم التضحيات لحماية مكتسبات الشعوب المضطهدة وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً.

وفي كلمتها، قالت عضوة كومين الشهيدة روكن زردشت، جيهان إيبش، إن "الشهادة هي أسمى درجات العز والشرف والتضحية"، مبيّنة أن "اسم الشهيد أحمد سيبقى راسخاً في عقول كل أهالي المنطقة؛ لما قدمه من تضحية ونضال ساهم في ضمان مسيرة ثورة الحرية".

واختتمت كلمتها بتجديد العهد لشهداء المقاومة في شمال وشرق سوريا بالسير على خطاهم حتى تحقيق أهدافهم في بناء وطن ديمقراطي حر.

لتختتم المراسم بتقديم الحاضرين واجب العزاء لذوي الشهيد، أحمد سيدو وترديد الشعارات التي تحيي وتمجد تضحيات الشهداء.

(م ع/ س ر)

ANHA