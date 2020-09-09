​​​​​​​أهالي حلب يقدمون واجب العزاء لذوي المناضل دوزدار

واستشهد القيادي في قوات الدفاع الشعبي دوزدار حمو الاسم الحقيقي عبد الرحمن حمو في شهر تشرين الثاني من عام 2019 جراء غارة جوية لطائرات جيش الاحتلال التركي.

ونصب مجلس عوائل الشهداء لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية خيمة لتقديم واجب العزاء في ساحة الشهداء الواقعة في قسم الغربي من الحي.

وزيُنت خيمة العزاء بصورة المناضل القيادي دوزدار حمو، وصور شهداء الحرية وصور القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في المراسم جميع المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية وهم كل من "الحزب الديمقراطي الكردي السوري (كونفرانس)، حزب سوريا المستقبل، مجلس سوريا الديمقراطية، مجلس المرأة السورية، حزب الاتحاد الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، مؤتمر ستار، ومنتدى حلب الثقافي وبالإضافة إلى مجالس وكومينات وأهالي الحي.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، ثم أُلقيت عدة كلمات باسم مؤتمر ستار، حركة المجتمع الديمقراطي، منتدى حلب الثقافي، مجلس عوائل الشهداء، وباسم الكومينات والمجالس في الحي، وقدّمت في بدايتها التعازي لذوي المناضل دوزدار حمو، وجميع شهداء الحرية والشعب الكردي، وأثنوا إلى دور القيادي دوزدار في المقاومة والحرية.

وأشارت الكلمات إلى أن المناضل دوزدار ارتقى إلى أعلى المراتب بمقاومته ونضاله في سبيل تحقيق مطالب الشعوب في الحرية والعدالة.

واستنكرت الكلمات هجمات جيش الاحتلال التركي على منطقة حفتانين، وعاهدوا بالسير على خطا شهداء الحرية والكرامة.

وانتهت المراسم بترديد الشعارات التي تٌحي الشهداء، ومقاومة حفتانين.

(م ع- ع س)

ANHA