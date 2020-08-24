​​​​​​​أهالي حلب ينتفضون دعماً لمقاومة حفتانين

وانطلقت التظاهرة من أمام مبنى بلدية الشعب الواقع في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، وجابت شوارع الحيّ، رفع المتظاهرون خلالها شعارات تحيّي مقاومة حفتانين، وتدعو إلى تصعيد النّضال حتّى تحرير كافة الأراضي المحتلة من قبل تركيا.

وعند وصول المتظاهرين دوّار الشهيدة كولة سلمو، وقفوا دقيقة صمت، تلاها إلقاء كلمتين من قبل كل من الرئيس المشترك لمجلس حي الشهيد روبار قامشلو، عيسى مصطفى وعضوة مؤتمر ستار زينب علي.

وأشارت الكلمتان بمجملها إلى الأوضاع التي تمرّ على منطقة الشرق الأوسط بشكل عامّ ومناطق كردستان بشكل خاصّ من تدخّلات خارجية وهجمات وحشية واستمرار المحاولات التركيّة بالسيطرة على كافة أراضي الشعب الكردي.

كما وتطرّقت الكلمتان إلى ضرورة توحيد الجهود ورصّ صفوف الأطراف الكردية لكسر شوكة المحتلّين وحماية مكتسبات الشعب المتحقّقة ودرء الخطر على مستقبل شعوب المنطقة.

ومن ثمّ اختتمت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة حفتانين، وتستنكر همجية الاحتلال التّركيّ.

(كروب/إ)

ANHA